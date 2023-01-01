2017 Kona Bicycle Company Unit X
Geometry
S
M
L
XL
Stack
573mm
582mm
592mm
601mm
Reach
404mm
429mm
453mm
484mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.36:1
1.31:1
1.24:1
Seat Tube Length, C-T
370mm
420mm
470mm
530mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
568mm
596mm
623mm
656mm
Top Tube Slope
23.2deg
18.1deg
13.5deg
8.3deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69deg
69deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
95mm
105mm
115mm
125mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
303.1mm
303.1mm
303.1mm
303.1mm
Chainstay Length
442mm
442mm
442mm
442mm
Chainstay Length Horizontal
437.9mm
437.9mm
437.9mm
437.9mm
Front-Center
657mm
686mm
714mm
747mm
Front-Center Horizontal
654.1mm
683.1mm
711.1mm
745.1mm
Wheelbase
1092mm
1121mm
1149mm
1183mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (On-Axis)
470mm
470mm
470mm
470mm
Trail
85.8mm
very high
85.8mm
very high
85.8mm
very high
85.8mm
very high
Mechanical Trail
80.1mm
80.1mm
80.1mm
80.1mm
Wheel Flop
28.7mm
28.7mm
28.7mm
28.7mm
Standover Height
690mm
725mm
760mm
805mm
Tire to Pedal Spindle
123.9mm
170 mm cranks
152.9mm
170 mm cranks
180.9mm
170 mm cranks
213.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
133.1mm
170 mm cranks
133.1mm
170 mm cranks
133.1mm
170 mm cranks
133.1mm
170 mm cranks
X Build
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
Tire Outer Diameter
726.2mm
726.2mm
726.2mm
726.2mm
Bike Length with Tires
1818.2mm
1847.2mm
1875.2mm
1909.2mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid MTB
Source:http://www.konaworld.com/unit_x.cfm