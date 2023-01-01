2017 Jamis Bicycles Renegade Exploit Exploit
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
51
54
56
58
61
Stack
515mm
535mm
565mm
595mm
620mm
640mm
Reach
360mm
369mm
378mm
387mm
396mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.45:1
1.49:1
1.54:1
1.57:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
510mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
519mm
534mm
551mm
570mm
586mm
601mm
Top Tube Slope
6.4deg
5.2deg
5.2deg
6.2deg
6.6deg
5.6deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
83mm
100mm
132mm
163mm
188mm
207mm
Bottom Bracket Drop
73.5mm
73.5mm
72mm
72mm
70.5mm
70.5mm
Bottom Bracket Height
277.5mm
277.5mm
279mm
279mm
280.5mm
280.5mm
Chainstay Length
427mm
427mm
430mm
430mm
430mm
435mm
Chainstay Length Max
427mm
427mm
430mm
430mm
430mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
420.6mm
420.6mm
423.9mm
423.9mm
424.2mm
429.3mm
Chainstay Length Horizontal Max
420.6mm
420.6mm
423.9mm
423.9mm
424.2mm
429.3mm
Front-Center
581mm
589mm
603.4mm
622.3mm
630.8mm
640.6mm
Front-Center Horizontal
576.4mm
584.4mm
599.1mm
618.1mm
626.8mm
636.8mm
Wheelbase
997mm
1005mm
1023mm
1042mm
1051mm
1066mm
Wheelbase Max
997mm
1005mm
1023mm
1042mm
1051mm
1066mm
Fork Offset/Rake
57mm
53mm
53mm
53mm
50mm
50mm
Trail
63.8mm
mid/neutral
64.8mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
58.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.2mm
61.3mm
58.4mm
58.4mm
58.5mm
55.6mm
Wheel Flop
20.1mm
20mm
18.5mm
18.5mm
18.1mm
16.7mm
Standover Height
724mm
745mm
776mm
801mm
825mm
846mm
Tire to Pedal Spindle
60mm
170 mm cranks
68mm
170 mm cranks
82.4mm
170 mm cranks
101.3mm
170 mm cranks
109.8mm
170 mm cranks
119.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107.5mm
170 mm cranks
107.5mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
110.5mm
170 mm cranks
110.5mm
170 mm cranks
Exploit Build
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1699mm
1707mm
1725mm
1744mm
1753mm
1768mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:Bike Counterculture Geometry Database