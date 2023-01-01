2017 Gunnar Cycles USA Grand Disc Base
Geometry
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
Stack
513mm
531mm
563mm
568mm
600mm
611mm
636mm
651mm
677mm
687mm
711mm
Reach
363mm
373mm
385mm
384mm
380mm
381mm
384mm
390mm
386mm
393mm
391mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.42:1
1.46:1
1.48:1
1.58:1
1.6:1
1.66:1
1.67:1
1.75:1
1.75:1
1.82:1
Seat Tube Length, C-T
455mm
475mm
494mm
514mm
534mm
554mm
574mm
594mm
614mm
634mm
654mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
500mm
520mm
540mm
550mm
560mm
570mm
580mm
590mm
600mm
610mm
615mm
Top Tube Slope
8.6deg
8.3deg
9.5deg
8deg
9.4deg
8.5deg
9deg
8.4deg
9.1deg
8deg
8.5deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
71deg
71deg
71.5deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75deg
75deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
114mm
130mm
115mm
120mm
144mm
168mm
187mm
199mm
219mm
233mm
259mm
Bottom Bracket Drop
55mm
55mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
262.5mm
262.5mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
435mm
435mm
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
455mm
460mm
460mm
460mm
Chainstay Length Max
435mm
435mm
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
455mm
460mm
460mm
460mm
Chainstay Length Horizontal
431.5mm
431.5mm
442.8mm
442.8mm
442.8mm
442.8mm
442.8mm
447.9mm
453mm
453mm
453mm
Chainstay Length Horizontal Max
431.5mm
431.5mm
442.8mm
442.8mm
442.8mm
442.8mm
442.8mm
447.9mm
453mm
453mm
453mm
Front-Center
590.1mm
598mm
620.4mm
621.3mm
619.4mm
625.3mm
627.3mm
630.2mm
634.1mm
634.1mm
639mm
Front-Center Horizontal
587.5mm
595.5mm
615.2mm
616.2mm
614.2mm
620.2mm
622.2mm
625.1mm
629mm
629mm
634mm
Wheelbase
1019mm
1027mm
1058mm
1059mm
1057mm
1063mm
1065mm
1073mm
1082mm
1082mm
1087mm
Wheelbase Max
1019mm
1027mm
1058mm
1059mm
1057mm
1063mm
1065mm
1073mm
1082mm
1082mm
1087mm
Fork Offset/Rake
55mm
52mm
56mm
56mm
53mm
53mm
50mm
47mm
47mm
43mm
43mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
Trail
57mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
64.2mm
mid/neutral
64.2mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64mm
mid/neutral
64mm
mid/neutral
65mm
mid/neutral
65mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53.6mm
54mm
60.5mm
60.5mm
60.6mm
60.6mm
60.7mm
60.9mm
60.9mm
62mm
62mm
Wheel Flop
18.3mm
18mm
20.2mm
20.2mm
19.7mm
19.7mm
19.3mm
18.8mm
18.8mm
18.6mm
18.6mm
Standover Height
716mm
734mm
762mm
774mm
796mm
813mm
832mm
853mm
871mm
888mm
910mm
Tire to Pedal Spindle
102.6mm
170 mm cranks
110.5mm
170 mm cranks
101.4mm
170 mm cranks
102.3mm
170 mm cranks
100.4mm
170 mm cranks
106.3mm
170 mm cranks
108.3mm
170 mm cranks
111.2mm
170 mm cranks
115.1mm
170 mm cranks
115.1mm
170 mm cranks
120mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92.5mm
170 mm cranks
92.5mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Width Max
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
635mm
635mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1654mm
1662mm
1756mm
1757mm
1755mm
1761mm
1763mm
1771mm
1780mm
1780mm
1785mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:Bike Counterculture Geometry Database