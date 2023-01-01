2017 Gunnar Cycles USA Fastlane Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Average stack and reachvs category
Geometry
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
Stack
567mm
573mm
582mm
587mm
601mm
620mm
638mm
657mm
681mm
700mm
714mm
Reach
370mm
375mm
375mm
374mm
384mm
386mm
385mm
384mm
388mm
394mm
395mm
Stack to Reach Ratio
1.53:1
1.53:1
1.55:1
1.57:1
1.57:1
1.61:1
1.66:1
1.71:1
1.76:1
1.78:1
1.81:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
640mm
660mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
525mm
535mm
545mm
555mm
565mm
575mm
585mm
595mm
605mm
615mm
620mm
Top Tube Slope
14.1deg
12.4deg
11.2deg
9.6deg
8.8deg
8.7deg
8.6deg
8.5deg
8.9deg
8.7deg
8.1deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75deg
74deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
117mm
122mm
130mm
132mm
146mm
166mm
185mm
205mm
230mm
250mm
265mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
274mm
274mm
274mm
274mm
274mm
274mm
274mm
274mm
274mm
274mm
274mm
Chainstay Length
425mm
425mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Max
425mm
425mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
418.3mm
418.3mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
Chainstay Length Horizontal Max
418.3mm
418.3mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
Front-Center
594.4mm
598.4mm
594.3mm
597.3mm
602.3mm
608.2mm
612.2mm
622.1mm
632.1mm
642mm
647mm
Front-Center Horizontal
589.7mm
593.7mm
589.6mm
592.6mm
597.6mm
603.6mm
607.6mm
617.6mm
627.6mm
637.6mm
642.6mm
Wheelbase
1008mm
1012mm
1013mm
1016mm
1021mm
1027mm
1031mm
1041mm
1051mm
1061mm
1066mm
Wheelbase Max
1008mm
1012mm
1013mm
1016mm
1021mm
1027mm
1031mm
1041mm
1051mm
1061mm
1066mm
Fork Offset/Rake
53mm
50mm
48mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Trail
60.9mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
62.9mm
mid/neutral
62.9mm
mid/neutral
62.9mm
mid/neutral
62.9mm
mid/neutral
62.9mm
mid/neutral
62.9mm
mid/neutral
62.9mm
mid/neutral
62.9mm
mid/neutral
62.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.7mm
60.7mm
59.9mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Wheel Flop
18.3mm
19.3mm
18.5mm
18mm
18mm
18mm
18mm
18mm
18mm
18mm
18mm
Standover Height
756mm
768mm
781mm
793mm
809mm
827mm
845mm
864mm
886mm
905mm
921mm
Tire to Pedal Spindle
75.4mm
170 mm cranks
79.4mm
170 mm cranks
75.3mm
170 mm cranks
78.3mm
170 mm cranks
83.3mm
170 mm cranks
89.2mm
170 mm cranks
93.2mm
170 mm cranks
103.1mm
170 mm cranks
113.1mm
170 mm cranks
123mm
170 mm cranks
128mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Width Max
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1706mm
1710mm
1711mm
1714mm
1719mm
1725mm
1729mm
1739mm
1749mm
1759mm
1764mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:Bike Counterculture Geometry Database