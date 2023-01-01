2006 Gunnar Cycles USA CrossHairs Base
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Very aggressive stack and reachvs category
Geometry
480
500
520
540
560
580
600
620
Stack
521.3mm
525.1mm
533.7mm
555.7mm
573.8mm
592mm
611.1mm
630.3mm
Reach
381.6mm
392.1mm
391.4mm
395.3mm
394.8mm
394.2mm
397.4mm
401.5mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.34:1
1.36:1
1.41:1
1.45:1
1.5:1
1.54:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
525mm
540mm
555mm
565mm
570mm
580mm
590mm
600mm
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
73deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
90mm
90mm
99mm
119mm
138mm
157mm
177mm
197mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
Chainstay Length
425mm
425mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
419.2mm
419.2mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
Front-Center
585mm
587mm
588.9mm
591.9mm
596.9mm
601.8mm
610.8mm
620.7mm
Front-Center Horizontal
580.8mm
582.8mm
584.7mm
587.7mm
592.7mm
597.7mm
606.7mm
616.7mm
Wheelbase
1000mm
1002mm
1009mm
1012mm
1017mm
1022mm
1031mm
1041mm
Fork Offset/Rake
50mm
45mm
45mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
384mm
384mm
384mm
384mm
384mm
384mm
384mm
384mm
Trail
60.8mm
mid/neutral
62.9mm
mid/neutral
62.9mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.9mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Wheel Flop
17.9mm
18mm
18mm
17.6mm
17.6mm
17.6mm
17.6mm
17.6mm
Standover Height
749mm
760mm
772mm
792mm
811mm
829mm
847mm
866mm
Tire to Pedal Spindle
66mm
170 mm cranks
68mm
170 mm cranks
69.9mm
170 mm cranks
72.9mm
170 mm cranks
77.9mm
170 mm cranks
82.8mm
170 mm cranks
91.8mm
170 mm cranks
101.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
Base Build
480
500
520
540
560
580
600
620
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1698mm
1700mm
1707mm
1710mm
1715mm
1720mm
1729mm
1739mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:http://www.gunnarbikes.com/gunnar2006.pdf