2024 Bombtrack Bicycle Company Hook EXT Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
558mm
577mm
593mm
612mm
631mm
Reach
360mm
369mm
381mm
390mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.55:1
1.56:1
1.56:1
1.57:1
1.57:1
Seat Tube Length, Unknown
460mm
500mm
530mm
570mm
600mm
Top Tube Slope
13.4deg
10.8deg
9.1deg
6.8deg
5.7deg
Head Tube Angle
70.9deg
70.9deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
73.9deg
73.9deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
110mm
130mm
150mm
170mm
190mm
Bottom Bracket Drop
71mm
71mm
66mm
66mm
66mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
419mm
419mm
419.8mm
419.8mm
419.8mm
Front-Center
588mm
603mm
618mm
632mm
652mm
Front-Center Horizontal
584mm
599mm
614.2mm
629.2mm
648.2mm
Wheelbase
1003mm
1018mm
1034mm
1049mm
1068mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
Trail
62.3mm
mid/neutral
62.3mm
mid/neutral
58.5mm
mid/neutral
58.5mm
mid/neutral
58.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.9mm
58.9mm
55.5mm
55.5mm
55.5mm
Wheel Flop
19.3mm
19.3mm
17.6mm
17.6mm
17.6mm
Standover Height
753mm
782mm
805mm
834mm
857mm
Tire to Pedal Spindle
76mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
120mm
170 mm cranks
140mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
Base Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
684mm
684mm
684mm
684mm
684mm
Bike Length with Tires
1687mm
1702mm
1718mm
1733mm
1752mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.bombtrack.com/my24/complete-bikes/hook-ext