2016 Bombtrack Bicycle Company Beyond+ 1
Geometry
S
M
L
XL
Stack
600mm
610mm
622mm
634mm
Reach
389mm
414mm
439mm
460mm
Stack to Reach Ratio
1.54:1
1.47:1
1.42:1
1.38:1
Seat Tube Length, C-T
390mm
430mm
465mm
505mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
573mm
601mm
635mm
660mm
Top Tube Slope
24.3deg
20.2deg
17.1deg
14deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69.5deg
70deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
110mm
121mm
132mm
Bottom Bracket Drop
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
303.2mm
303.2mm
303.2mm
303.2mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Max
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
435.2mm
435.2mm
435.2mm
435.2mm
Chainstay Length Horizontal Max
435.2mm
435.2mm
435.2mm
435.2mm
Front-Center
651.1mm
679.9mm
702.8mm
722.8mm
Front-Center Horizontal
647.8mm
676.8mm
699.8mm
719.8mm
Wheelbase
1083mm
1112mm
1135mm
1155mm
Wheelbase Max
1083mm
1112mm
1135mm
1155mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
87.8mm
very high
87.8mm
very high
84.3mm
very high
80.8mm
very high
Mechanical Trail
82mm
82mm
79mm
75.9mm
Wheel Flop
29.4mm
29.4mm
27.7mm
26mm
Standover Height
759mm
783mm
805mm
831mm
Tire to Pedal Spindle
112.9mm
170 mm cranks
141.7mm
170 mm cranks
159.6mm
175 mm cranks
179.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
133.2mm
170 mm cranks
133.2mm
170 mm cranks
128.2mm
175 mm cranks
128.2mm
175 mm cranks
1 Build
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
3in
3in
3in
3in
Tire Width Max
3in
3in
3in
3in
Tire Outer Diameter
736.4mm
736.4mm
736.4mm
736.4mm
Bike Length with Tires
1819.4mm
1848.4mm
1871.4mm
1891.4mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
720mm
720mm
720mm
720mm
Stem Length
50mm
50mm
50mm
50mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid MTB
Source:http://bombtrack.com/beyondplus1-2/