2020 All-City Cycles Space Horse GRX
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
43cm (650b)
46cm (650b)
49cm
52cm
55cm
58cm
61cm
Stack
493mm
504mm
545mm
559mm
589mm
612mm
636mm
Reach
363mm
375mm
376mm
380mm
380mm
387mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.34:1
1.45:1
1.47:1
1.55:1
1.58:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-TTT
420mm
450mm
480mm
510mm
540mm
570mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
495mm
515mm
530mm
545mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Slope
8.1deg
5.8deg
7.1deg
5.5deg
5.6deg
5deg
4.5deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
71deg
71deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74.2deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
95mm
105mm
110mm
125mm
150mm
175mm
200mm
Bottom Bracket Drop
58mm
58mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
Chainstay Length
420mm
420mm
435mm
440mm
440mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
416mm
416mm
428.5mm
433.6mm
433.6mm
438.6mm
438.6mm
Front-Center
576.4mm
588mm
597.3mm
605.7mm
601mm
615.6mm
639.5mm
Front-Center Horizontal
573.4mm
585.1mm
592.6mm
601mm
596.3mm
611mm
635.1mm
Wheelbase
989.4mm
1001.1mm
1021.1mm
1034.6mm
1029.9mm
1049.6mm
1073.7mm
Fork Offset/Rake
49mm
49mm
52mm
52mm
47mm
47mm
47mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
376mm
376mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
71.2mm
high
68.1mm
high
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
66.9mm
64.2mm
58.4mm
58.4mm
57.8mm
57.8mm
57.8mm
Wheel Flop
22.9mm
21.4mm
19mm
19mm
17.9mm
17.9mm
17.9mm
Standover Height
725.3mm
747.2mm
779mm
802mm
831mm
857.3mm
883.1mm
Tire to Pedal Spindle
72.4mm
165 mm cranks
84mm
165 mm cranks
88.3mm
170 mm cranks
96.7mm
170 mm cranks
89.5mm
172.5 mm cranks
101.6mm
175 mm cranks
125.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116mm
165 mm cranks
116mm
165 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
89mm
175 mm cranks
89mm
175 mm cranks
GRX Build
43cm (650b)
46cm (650b)
49cm
52cm
55cm
58cm
61cm
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Width Max
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1667.4mm
1679.1mm
1699.1mm
1712.6mm
1707.9mm
1727.6mm
1751.7mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
460mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://allcitycycles.com/bikes/space_horse_grx