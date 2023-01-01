2019 All-City Cycles Nature Boy Disc
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
43cm (650b)
46cm (650b)
49cm (650b)
52cm
55cm
58cm
61cm
Stack
495.4mm
520.8mm
544.5mm
563mm
583.9mm
609.6mm
633.4mm
Reach
359.8mm
366.7mm
372.3mm
377.9mm
386.5mm
392.8mm
405.3mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.42:1
1.46:1
1.49:1
1.51:1
1.55:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-TTT
410mm
450mm
490mm
520mm
550mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
495mm
520mm
535mm
550mm
565mm
585mm
605mm
Top Tube Slope
9.6deg
8deg
6.1deg
5deg
4deg
3.7deg
3.1deg
Head Tube Angle
70.75deg
71.25deg
71.25deg
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75deg
73.75deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
125mm
150mm
130mm
150mm
175mm
200mm
Bottom Bracket Drop
52mm
52mm
52mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
274mm
274mm
274mm
274mm
Chainstay Length
392mm
392mm
392mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
388.5mm
388.5mm
388.5mm
429.3mm
429.3mm
429.3mm
429.3mm
Front-Center
566.8mm
577.8mm
591.5mm
593.8mm
604.7mm
613.7mm
633.6mm
Front-Center Horizontal
564.4mm
575.5mm
589.2mm
589.7mm
600.7mm
609.7mm
629.7mm
Wheelbase
952.9mm
964mm
977.7mm
1019mm
1030mm
1039mm
1059mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
376mm
376mm
376mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
66.5mm
high
63.4mm
mid/neutral
63.4mm
mid/neutral
67.7mm
high
64.5mm
mid/neutral
61.3mm
mid/neutral
61.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.8mm
60mm
60mm
64.2mm
61.3mm
58.4mm
58.4mm
Wheel Flop
20.7mm
19.3mm
19.3mm
20.4mm
18.9mm
17.6mm
17.6mm
Standover Height
703.8mm
737.7mm
771mm
802mm
827mm
853mm
880mm
Tire to Pedal Spindle
68.8mm
165 mm cranks
79.8mm
165 mm cranks
88.5mm
170 mm cranks
74.8mm
175 mm cranks
85.7mm
175 mm cranks
94.7mm
175 mm cranks
114.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116mm
165 mm cranks
116mm
165 mm cranks
111mm
170 mm cranks
99mm
175 mm cranks
99mm
175 mm cranks
99mm
175 mm cranks
99mm
175 mm cranks
Disc Build
43cm (650b)
46cm (650b)
49cm (650b)
52cm
55cm
58cm
61cm
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
41mm
41mm
41mm
33mm
33mm
33mm
33mm
Tire Width Max
40mm
40mm
40mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
666mm
666mm
666mm
688mm
688mm
688mm
688mm
Bike Length with Tires
1618.9mm
1630mm
1643.7mm
1707mm
1718mm
1727mm
1747mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
38cm
38cm
40cm
42cm
42cm
44cm
44cm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:https://allcitycycles.com/bikes/nature_boy