2017 All-City Cycles Nature Boy Rim Brake
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
43cm (650b)
46cm (650b)
49cm (650b)
52cm
55cm
58cm
61cm
Stack
495mm
521mm
545mm
563mm
584mm
610mm
633mm
Reach
360mm
367mm
372mm
378mm
387mm
393mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.42:1
1.47:1
1.49:1
1.51:1
1.55:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-TTT
410mm
450mm
490mm
520mm
550mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
495mm
520mm
535mm
550mm
565mm
585mm
605mm
Top Tube Slope
9.6deg
8deg
6.2deg
5deg
4deg
3.8deg
3.1deg
Head Tube Angle
70.8deg
71.3deg
71.3deg
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75deg
73.8deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
125mm
150mm
130mm
150mm
175mm
200mm
Bottom Bracket Drop
52mm
52mm
52mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
279mm
279mm
279mm
279mm
Chainstay Length
392mm
392mm
392mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Max
392mm
392mm
392mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
388.5mm
388.5mm
388.5mm
429.3mm
429.3mm
429.3mm
429.3mm
Chainstay Length Horizontal Max
388.5mm
388.5mm
388.5mm
429.3mm
429.3mm
429.3mm
429.3mm
Front-Center
566.8mm
577.8mm
591.5mm
593.8mm
604.7mm
613.7mm
633.6mm
Front-Center Horizontal
564.4mm
575.5mm
589.2mm
589.7mm
600.7mm
609.7mm
629.7mm
Wheelbase
952.9mm
964mm
977.7mm
1019mm
1030mm
1039mm
1059mm
Wheelbase Max
952.9mm
964mm
977.7mm
1019mm
1030mm
1039mm
1059mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
376mm
376mm
376mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
66.2mm
high
63.1mm
mid/neutral
63.1mm
mid/neutral
69.3mm
high
66.1mm
high
62.9mm
mid/neutral
62.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.5mm
59.8mm
59.8mm
65.7mm
62.9mm
60mm
60mm
Wheel Flop
20.6mm
19.2mm
19.2mm
20.9mm
19.4mm
18mm
18mm
Standover Height
703.8mm
737.7mm
771mm
802mm
827mm
853mm
880mm
Tire to Pedal Spindle
63.8mm
170 mm cranks
74.8mm
170 mm cranks
88.5mm
170 mm cranks
74.8mm
170 mm cranks
85.7mm
170 mm cranks
94.7mm
170 mm cranks
114.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
Rim Brake Build
43cm (650b)
46cm (650b)
49cm (650b)
52cm
55cm
58cm
61cm
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
41mm
41mm
41mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Width Max
41mm
41mm
41mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
666mm
666mm
666mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1618.9mm
1630mm
1643.7mm
1717mm
1728mm
1737mm
1757mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:https://allcitycycles.com/bikes/nature_boy