2018 Salsa Cycles Journeyman 650 drop bar claris 650b
Geometry
50cm
52cm
54cm
55.5cm
57cm
59.5cm
Stack
528mm
544mm
567mm
595mm
624mm
639mm
Reach
364mm
364mm
367mm
373mm
379mm
394mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.49:1
1.54:1
1.6:1
1.65:1
1.62:1
Seat Tube Length, Effective Unknown
380mm
450mm
470mm
510mm
530mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
500mm
520mm
540mm
555mm
570mm
595mm
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
115mm
140mm
170mm
200mm
215mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
222.1mm
222.1mm
222.1mm
222.1mm
222.1mm
222.1mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
434.1mm
434.1mm
434.1mm
434.1mm
434.1mm
434.1mm
Front-Center
587.4mm
588.4mm
599.3mm
615.2mm
631.1mm
650.9mm
Front-Center Horizontal
582.9mm
583.9mm
594.9mm
610.9mm
626.9mm
646.9mm
Wheelbase
1017mm
1018mm
1029mm
1045mm
1061mm
1081mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Trail
53.8mm
mid/neutral
51.1mm
mid/neutral
51.1mm
mid/neutral
51.1mm
mid/neutral
51.1mm
mid/neutral
51.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
50.6mm
48.2mm
48.2mm
48.2mm
48.2mm
48.2mm
Wheel Flop
17.3mm
16.1mm
16.1mm
16.1mm
16.1mm
16.1mm
Standover Height
666mm
720mm
742mm
778mm
801mm
823mm
Tire to Pedal Spindle
128.3mm
165 mm cranks
129.3mm
165 mm cranks
135.2mm
170 mm cranks
148.6mm
172.5 mm cranks
162mm
175 mm cranks
181.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
57.1mm
165 mm cranks
57.1mm
165 mm cranks
52.1mm
170 mm cranks
49.6mm
172.5 mm cranks
47.1mm
175 mm cranks
47.1mm
175 mm cranks
drop bar claris 650b Build
50cm
52cm
54cm
55.5cm
57cm
59.5cm
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.1mm
2.1mm
2.1mm
2.1mm
2.1mm
2.1mm
Tire Outer Diameter
588.2mm
588.2mm
588.2mm
588.2mm
588.2mm
588.2mm
Bike Length with Tires
1605.2mm
1606.2mm
1617.2mm
1633.2mm
1649.2mm
1669.2mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
38mm
40mm
42mm
42mm
44mm
46mm
Stem Length
60mm
70mm
80mm
80mm
90mm
100mm
Published Sizing Recommendations
Height
12 ft 8 in
to
13 ft 1 in
to
13 ft 9 in
to
14 ft 5 in
to
15 ft 0 in
to
15 ft 8 in
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.google.com/search?q=what+is+5+11+in+cm%3F&rlz=1C1GCEJ_enUS990US990&oq=what+is+5+11+in+cm%3F&aqs=chrome..69i57.12652j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8