2021 Jamis Bicycles Renegade A1
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
44
48
51
54
56
58
61
Stack
495mm
527mm
544mm
573mm
601mm
627mm
647mm
Reach
353mm
360mm
370mm
380mm
389mm
399mm
407mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.46:1
1.47:1
1.51:1
1.54:1
1.57:1
1.59:1
Seat Tube Length, Unknown
440mm
480mm
510mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
506mm
522mm
537mm
556mm
574mm
591mm
606mm
Top Tube Slope
8.8deg
7.7deg
6.2deg
6deg
6.8deg
7.3deg
6.2deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
105mm
80mm
96mm
126mm
156mm
181mm
201mm
Bottom Bracket Drop
54.5mm
73.5mm
73.5mm
72mm
72mm
70.5mm
70.5mm
Bottom Bracket Height
277.5mm
274.5mm
274.5mm
276mm
276mm
277.5mm
277.5mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
426.5mm
423.7mm
423.7mm
423.9mm
429mm
429.3mm
429.3mm
Front-Center
559.1mm
581mm
592.9mm
607.4mm
626.2mm
635.7mm
650.6mm
Front-Center Horizontal
556.5mm
576.3mm
588.3mm
603.1mm
622mm
631.8mm
646.8mm
Wheelbase
983mm
1000mm
1012mm
1027mm
1051mm
1061mm
1076mm
Fork Offset/Rake
50mm
53mm
53mm
53mm
53mm
50mm
50mm
Trail
61.4mm
mid/neutral
63.8mm
mid/neutral
63.8mm
mid/neutral
63.8mm
mid/neutral
63.8mm
mid/neutral
60.5mm
mid/neutral
60.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.1mm
60.3mm
60.3mm
60.3mm
60.3mm
57.5mm
57.5mm
Wheel Flop
18.9mm
19.6mm
19.6mm
19.6mm
19.6mm
17.8mm
17.8mm
Standover Height
714mm
728mm
737mm
778mm
804mm
827mm
849mm
Tire to Pedal Spindle
57.1mm
170 mm cranks
63mm
170 mm cranks
74.9mm
170 mm cranks
89.4mm
170 mm cranks
108.2mm
170 mm cranks
117.7mm
170 mm cranks
132.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107.5mm
170 mm cranks
104.5mm
170 mm cranks
104.5mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
107.5mm
170 mm cranks
107.5mm
170 mm cranks
A1 Build
44
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
Tire Width Max
2in
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
664mm
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
Bike Length with Tires
1647mm
1696mm
1708mm
1723mm
1747mm
1757mm
1772mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.jamisbikes.com/renegade