2019 Jamis Bicycles Renegade Escapade
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44*
48*
51
54
56
58
61
Stack
495mm
515mm
535mm
565mm
595mm
620mm
640mm
Reach
351mm
360mm
369mm
378mm
387mm
396mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.43:1
1.45:1
1.49:1
1.54:1
1.57:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
480mm
510mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
502mm
517mm
533mm
551mm
570mm
586mm
601mm
Top Tube Slope
8.8deg
6.4deg
5.2deg
5.2deg
6.2deg
6.6deg
5.6deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
98mm
120mm
100mm
132mm
163mm
188mm
207mm
Bottom Bracket Drop
56mm
54.5mm
73.5mm
72mm
72mm
70.5mm
70.5mm
Bottom Bracket Height
272mm
273.5mm
277.5mm
279mm
279mm
280.5mm
280.5mm
Chainstay Length
424mm
424mm
427mm
430mm
430mm
430mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
420.3mm
420.5mm
420.6mm
423.9mm
423.9mm
424.2mm
429.3mm
Front-Center
557.5mm
574.1mm
589mm
603.4mm
622.3mm
630.8mm
640.6mm
Front-Center Horizontal
554.7mm
571.5mm
584.4mm
599.1mm
618.1mm
626.8mm
636.8mm
Wheelbase
975mm
992mm
1005mm
1023mm
1042mm
1051mm
1066mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
53mm
53mm
53mm
50mm
50mm
Trail
60.1mm
mid/neutral
60.1mm
mid/neutral
64.8mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
58.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.8mm
56.8mm
61.3mm
58.4mm
58.4mm
58.5mm
55.6mm
Wheel Flop
18.5mm
18.5mm
20mm
18.5mm
18.5mm
18.1mm
16.7mm
Standover Height
715mm
724mm
759mm
790mm
811mm
835mm
856mm
Tire to Pedal Spindle
64.5mm
165 mm cranks
81.1mm
165 mm cranks
68mm
170 mm cranks
79.9mm
172.5 mm cranks
98.8mm
172.5 mm cranks
104.8mm
175 mm cranks
114.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107mm
165 mm cranks
108.5mm
165 mm cranks
107.5mm
170 mm cranks
106.5mm
172.5 mm cranks
106.5mm
172.5 mm cranks
105.5mm
175 mm cranks
105.5mm
175 mm cranks
Escapade Build
44*
48*
51
54
56
58
61
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
36mm
36mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
47mm
47mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Outer Diameter
656mm
656mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1631mm
1648mm
1707mm
1725mm
1744mm
1753mm
1768mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
460mm
460mm
Stem Length
70mm
80mm
80mm
90mm
90mm
110mm
110mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.jamisbikes.com/usa/renegadeescapade.html