2018 Specialized Bicycles S-Works Venge ViAS Disc
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49
52
54
56
58
61
Stack
505mm
526mm
543mm
564mm
591mm
612mm
Reach
386mm
385mm
386mm
395mm
401mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.31:1
1.37:1
1.41:1
1.43:1
1.47:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-T
441mm
461mm
481mm
501mm
524mm
554mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
518mm
536mm
547mm
565mm
581mm
600mm
Top Tube Slope
8.9deg
9.2deg
8.9deg
8.9deg
9.2deg
8.3deg
Head Tube Angle
72.25deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
130mm
150mm
170mm
200mm
220mm
Bottom Bracket Drop
71.5mm
71.5mm
69mm
69mm
68mm
67.5mm
Bottom Bracket Height
265.5mm
265.5mm
268mm
268mm
269mm
269.5mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.7mm
403.7mm
404.2mm
404.2mm
404.3mm
404.4mm
Front-Center
575mm
575mm
581mm
592mm
606mm
613mm
Front-Center Horizontal
570.3mm
570.3mm
576.9mm
587.9mm
601.7mm
609.6mm
Wheelbase
974mm
974mm
981mm
992mm
1006mm
1014mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
358mm
358mm
358mm
358mm
358mm
358mm
Trail
61.7mm
mid/neutral
57mm
mid/neutral
57mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
50.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.7mm
54.5mm
54.5mm
51.7mm
51.7mm
48.9mm
Wheel Flop
17.9mm
15.9mm
15.9mm
14.7mm
14.7mm
13.5mm
Standover Height
730mm
755mm
775mm
795mm
826mm
850mm
Tire to Pedal Spindle
68mm
170 mm cranks
68mm
170 mm cranks
71.5mm
172.5 mm cranks
82.5mm
172.5 mm cranks
94mm
175 mm cranks
101mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
95.5mm
170 mm cranks
95.5mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94.5mm
175 mm cranks
ViAS Disc Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
Tire Outer Diameter
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
Bike Length with Tires
1648mm
1648mm
1655mm
1666mm
1680mm
1688mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
85mm
85mm
95mm
95mm
105mm
115mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.specialized.com/us/en/s-works-venge-vias-disc-etap/p/134294?color=240052-134294