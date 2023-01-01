2022 Specialized Bicycles CruX Pro Disc
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49
52
54
56
58
61
Stack
530mm
547mm
560mm
578mm
598mm
621mm
Reach
375mm
382mm
388mm
397mm
405mm
415mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.43:1
1.44:1
1.46:1
1.48:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-T
466mm
496mm
521mm
546mm
576mm
606mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
512mm
539mm
549mm
568mm
582mm
599mm
Top Tube Slope
9.1deg
7.7deg
6.4deg
5.6deg
4.6deg
3.9deg
Head Tube Angle
70.5deg
71.25deg
71.5deg
72deg
72.25deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
100mm
115mm
130mm
147mm
167mm
190mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
275mm
275mm
277mm
277mm
277mm
277mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
418.5mm
418.5mm
418.9mm
418.9mm
418.9mm
418.9mm
Front-Center
594mm
600mm
608mm
618mm
630mm
644mm
Front-Center Horizontal
589.5mm
595.5mm
604.1mm
614.1mm
626.1mm
640.1mm
Wheelbase
1008mm
1014mm
1023mm
1033mm
1045mm
1059mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
401mm
401mm
401mm
401mm
401mm
401mm
Trail
70.5mm
high
65.7mm
high
64.1mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
59.2mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
66.5mm
62.2mm
60.7mm
57.9mm
56.4mm
55mm
Wheel Flop
22.2mm
20mm
19.3mm
17.9mm
17.2mm
16.5mm
Standover Height
749mm
772mm
794mm
816mm
841mm
866mm
Tire to Pedal Spindle
80mm
165 mm cranks
81mm
170 mm cranks
86.5mm
172.5 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
106mm
175 mm cranks
120mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
110mm
165 mm cranks
105mm
170 mm cranks
104.5mm
172.5 mm cranks
104.5mm
172.5 mm cranks
102mm
175 mm cranks
102mm
175 mm cranks
Pro Disc Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1706mm
1712mm
1721mm
1731mm
1743mm
1757mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:www.specialized.com