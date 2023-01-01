2018 Black Mountain Cycles Road+ Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
XS (44cm)
S (47cm)
M (50cm)
L (53cm)
XL (56cm)
XXL (59cm)
Stack
559mm
578mm
595mm
614mm
633mm
652mm
Reach
364mm
372mm
377mm
391mm
400mm
409mm
Stack to Reach Ratio
1.54:1
1.55:1
1.58:1
1.57:1
1.58:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
470mm
500mm
530mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
525mm
545mm
560mm
580mm
600mm
615mm
Top Tube Slope
15.7deg
14.1deg
12.6deg
11.1deg
9.9deg
8.7deg
Head Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
140mm
160mm
180mm
200mm
220mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
73mm
73mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
267.5mm
267.5mm
269.5mm
269.5mm
269.5mm
269.5mm
Chainstay Length
428mm
428mm
432mm
432mm
432mm
432mm
Chainstay Length Max
428mm
428mm
432mm
432mm
432mm
432mm
Chainstay Length Horizontal
421.4mm
421.4mm
425.8mm
425.8mm
425.8mm
425.8mm
Chainstay Length Horizontal Max
421.4mm
421.4mm
425.8mm
425.8mm
425.8mm
425.8mm
Front-Center
589mm
604mm
614mm
635mm
649mm
664mm
Front-Center Horizontal
578.6mm
598.6mm
614.2mm
634.2mm
644.2mm
664.2mm
Wheelbase
1000mm
1020mm
1040mm
1060mm
1070mm
1090mm
Wheelbase Max
1000mm
1020mm
1040mm
1060mm
1070mm
1090mm
Fork Offset/Rake
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Fork Length (On-Axis)
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
48.2mm
mid/neutral
48.2mm
mid/neutral
48.2mm
mid/neutral
48.2mm
mid/neutral
48.2mm
mid/neutral
48.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
45.8mm
45.8mm
45.8mm
45.8mm
45.8mm
45.8mm
Wheel Flop
14.2mm
14.2mm
14.2mm
14.2mm
14.2mm
14.2mm
Standover Height
736mm
757mm
779mm
806mm
829mm
853mm
Tire to Pedal Spindle
76.5mm
170 mm cranks
91.5mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
122.5mm
170 mm cranks
136.5mm
170 mm cranks
151.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97.5mm
170 mm cranks
97.5mm
170 mm cranks
99.5mm
170 mm cranks
99.5mm
170 mm cranks
99.5mm
170 mm cranks
99.5mm
170 mm cranks
Base Build
XS (44cm)
S (47cm)
M (50cm)
L (53cm)
XL (56cm)
XXL (59cm)
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
685mm
685mm
685mm
685mm
685mm
685mm
Bike Length with Tires
1685mm
1705mm
1725mm
1745mm
1755mm
1775mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 0 in
to5 ft 5 in
5 ft 4 in
to5 ft 8 in
5 ft 7 in
to5 ft 11 in
5 ft 10 in
to6 ft 1 in
6 ft 0 in
to6 ft 3 in
6 ft 2 in
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://blackmtncycles.com/frames/road-plus/, http://blackmtncycles.com/tech-info/mcd-road-frame-geometry/