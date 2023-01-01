2018 Cannondale Bikes SuperX Base
Geometry
46
51
54
56
58
61
52
Stack
515mm
535mm
555mm
575mm
595mm
615mm
535mm
Reach
365mm
371mm
378mm
385mm
392mm
398mm
—
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.44:1
1.47:1
1.49:1
1.52:1
1.55:1
—
Seat Tube Length, C-T
449mm
488mm
524mm
546mm
566mm
589mm
488mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
507mm
524mm
537mm
555mm
568mm
586mm
—
Top Tube Length, Actual C-C
—
—
—
—
—
—
524mm
Top Tube Slope
9.6deg
7.4deg
5.6deg
5.5deg
5.4deg
5.2deg
—
Head Tube Angle
70deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
74deg
Head Tube Length
93mm
110mm
132mm
153mm
175mm
196mm
110mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
69mm
69mm
68mm
68mm
70mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
270mm
270mm
271mm
271mm
278mm
Chainstay Length
422mm
422mm
422mm
422mm
422mm
422mm
422mm
Chainstay Length Horizontal
416.2mm
416.2mm
416.3mm
416.3mm
416.5mm
416.5mm
416.2mm
Front-Center
590mm
593mm
607mm
621mm
635mm
648mm
593mm
Front-Center Horizontal
585.9mm
588.9mm
603.7mm
617.7mm
631.5mm
644.5mm
588.9mm
Wheelbase
1002mm
1005mm
1020mm
1034mm
1048mm
1061mm
1005mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Trail
64.9mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.9mm
55.4mm
55.4mm
55.4mm
55.4mm
55.4mm
58.3mm
Wheel Flop
20.8mm
18mm
18mm
18mm
18mm
18mm
19mm
Standover Height
743mm
773mm
802mm
822mm
843mm
863mm
773mm
Tire to Pedal Spindle
81mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
121mm
175 mm cranks
139mm
170 mm cranks
75mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
96mm
175 mm cranks
101mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
Base Build
46
51
54
56
58
61
52
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
37mm
Tire Width Max
—
—
—
—
—
—
42mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
696mm
Bike Length with Tires
1680mm
1683mm
1698mm
1712mm
1726mm
1739mm
1701mm
Crank Length
—
—
—
—
175mm
—
—
Stem Angle
—
—
—
—
6deg
—
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/cannondale-super-x-2018/, Cannondale