2024 Cannondale Bikes Synapse Alloy 3
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
48
51
54
56
58
61
Stack
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
640mm
Reach
365mm
371mm
376mm
381mm
387mm
393mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.43:1
1.46:1
1.5:1
1.52:1
1.55:1
1.59:1
Seat Tube Length, Unknown
400mm
422mm
443mm
480mm
520mm
550mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
521mm
533mm
544mm
555mm
567mm
580mm
598mm
Top Tube Slope
14.8deg
14.4deg
14deg
12deg
9.8deg
8.6deg
7.5deg
Head Tube Angle
70.2deg
70.8deg
71deg
71.9deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
96mm
115mm
140mm
160mm
181mm
205mm
236mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
75mm
73mm
73mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
261mm
261mm
266mm
268mm
268mm
271mm
271mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
407.2mm
407.2mm
408.2mm
408.5mm
408.5mm
409.1mm
409.1mm
Front-Center
584mm
591mm
602mm
606mm
617mm
630mm
649mm
Front-Center Horizontal
577.8mm
585.8mm
597.8mm
601.5mm
612.5mm
626mm
645mm
Wheelbase
985mm
993mm
1006mm
1010mm
1021mm
1035mm
1054mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Trail
64.3mm
mid/neutral
60.5mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
53.6mm
mid/neutral
53mm
mid/neutral
53mm
mid/neutral
53mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.5mm
57.1mm
56mm
50.9mm
50.4mm
50.4mm
50.4mm
Wheel Flop
20.5mm
18.8mm
18.2mm
15.8mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
Standover Height
681mm
702mm
723mm
753mm
784mm
810mm
845mm
Tire to Pedal Spindle
73mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
138mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
3 Build
44
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1667mm
1675mm
1688mm
1692mm
1703mm
1717mm
1736mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.cannondale.com/en-us/bikes/road/endurance/synapse/synapse-3