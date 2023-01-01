2018 Cannondale Bikes Synapse Alloy Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
48
51
54
56
58
61
54
Stack
510mm
530mm
550mm
570mm
589mm
609mm
639mm
570mm
Reach
365mm
371mm
376mm
383mm
389mm
394mm
403mm
383mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.43:1
1.46:1
1.49:1
1.51:1
1.55:1
1.59:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
422mm
443mm
480mm
520mm
550mm
590mm
—
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
505mm
517mm
531mm
547mm
563mm
580mm
604mm
—
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
—
—
—
—
—
—
—
547mm
Top Tube Slope
14.8deg
14.3deg
14deg
11.9deg
9.6deg
8.5deg
7.5deg
—
Head Tube Angle
70.2deg
70.8deg
71deg
71.9deg
72.1deg
72.3deg
72.5deg
—
Seat Tube Angle
74.7deg
74.6deg
74.3deg
73.9deg
73.5deg
73deg
72.5deg
—
Head Tube Length
104mm
123mm
143mm
159mm
178mm
202mm
232mm
159mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
73mm
73mm
70mm
70mm
—
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
266mm
268mm
268mm
271mm
271mm
—
Chainstay Length
413mm
413mm
413mm
413mm
413mm
413mm
413mm
—
Chainstay Length Horizontal
406.1mm
406.1mm
406.1mm
406.5mm
406.5mm
407mm
407mm
—
Front-Center
591mm
598mm
608mm
602mm
612mm
622mm
638mm
—
Front-Center Horizontal
585.9mm
592.9mm
603.9mm
597.5mm
607.5mm
618mm
634mm
—
Wheelbase
992mm
999mm
1010mm
1004mm
1014mm
1025mm
1041mm
1004mm
Fork Offset/Rake
60mm
60mm
60mm
50mm
50mm
50mm
50mm
—
Trail
59mm
mid/neutral
55.2mm
mid/neutral
54mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
—
—
Mechanical Trail
55.5mm
52.1mm
51mm
55.9mm
54.8mm
53.7mm
52.5mm
—
Wheel Flop
18.8mm
17.2mm
16.6mm
17.4mm
16.9mm
16.3mm
15.8mm
—
Standover Height
680mm
701mm
722mm
755mm
787mm
816mm
851mm
—
Tire to Pedal Spindle
80mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
127mm
170 mm cranks
—
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
—
170 mm cranks
Base Build
44
48
51
54
56
58
61
54
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
28mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
678mm
Bike Length with Tires
1674mm
1681mm
1692mm
1686mm
1696mm
1707mm
1723mm
1682mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.cannondale.com/en/USA/Bike/ProductDetail?Id=65c66a2d-2cbd-4529-9a49-dc76fca46582&parentid=undefined, https://www.cannondale.com/en-us/bikes/road/endurance/synapse/synapse-sora