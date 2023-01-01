2016 Cannondale Bikes Synapse Alloy Disc 105
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
51
54
56
58
61
Stack
537mm
557mm
576mm
597mm
618mm
639mm
Reach
360mm
368mm
376mm
384mm
392mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.51:1
1.53:1
1.55:1
1.58:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-T
430mm
460mm
490mm
520mm
545mm
575mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
508mm
524mm
542mm
561mm
581mm
601mm
Top Tube Slope
14.5deg
13.1deg
11.6deg
10.5deg
10deg
9deg
Head Tube Angle
70.8deg
71.3deg
72deg
72.5deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74.3deg
73.9deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
127mm
146mm
166mm
186mm
208mm
230mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
73mm
73mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
261mm
261mm
263mm
263mm
266mm
266mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.1mm
403.1mm
403.5mm
403.5mm
404mm
404mm
Front-Center
578mm
588mm
597mm
606mm
615mm
630mm
Front-Center Horizontal
573.9mm
583.9mm
592.6mm
601.6mm
611mm
626mm
Wheelbase
977mm
987mm
996mm
1005mm
1015mm
1030mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
64.1mm
mid/neutral
60.9mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
53.5mm
mid/neutral
50.4mm
mid/neutral
50.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.5mm
57.7mm
53.8mm
51mm
48.2mm
48.2mm
Wheel Flop
19.9mm
18.5mm
16.6mm
15.4mm
14.1mm
14.1mm
Standover Height
718mm
745mm
774mm
805mm
827mm
857mm
Tire to Pedal Spindle
72mm
170 mm cranks
82mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
124mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
Disc 105 Build
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1649mm
1659mm
1668mm
1677mm
1687mm
1702mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.cannondale.com/-/media/files/manual-uploads/manuals/2016_c_catalog_full_lr.pdf