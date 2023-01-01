2017 Cannondale Bikes CAAD12 Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Features
- Rim brake
Somewhat upright stack and reachvs category
Geometry
44
48
50
52
54
56
58
60
63
Stack
514mm
516mm
526mm
536mm
551mm
567mm
584mm
603mm
626mm
Reach
362mm
369mm
375mm
381mm
387mm
393mm
399mm
405mm
411mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.4:1
1.4:1
1.41:1
1.42:1
1.44:1
1.46:1
1.49:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
465mm
487mm
512mm
538mm
570mm
585mm
600mm
615mm
625mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
500mm
510mm
522mm
534mm
547mm
561mm
575mm
591mm
607mm
Top Tube Slope
7.7deg
5.3deg
3.7deg
2deg
0.4deg
0.6deg
1deg
1.5deg
2.8deg
Head Tube Angle
70.5deg
71.5deg
72deg
72.6deg
72.9deg
73.1deg
73.2deg
73.3deg
73.4deg
Seat Tube Angle
75deg
74.7deg
74.4deg
74.1deg
73.8deg
73.5deg
73.2deg
72.9deg
72.6deg
Head Tube Length
107mm
107mm
115mm
125mm
139mm
155mm
175mm
195mm
219mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
74mm
72mm
72mm
72mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
262mm
262mm
262mm
264mm
264mm
264mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
407mm
409mm
Chainstay Length Horizontal
398.2mm
398.2mm
398.2mm
398.6mm
398.6mm
398.6mm
399.1mm
401.1mm
403.1mm
Front-Center
566mm
565mm
569mm
574mm
581mm
590mm
601mm
612mm
624mm
Front-Center Horizontal
565.8mm
564.8mm
568.8mm
573.5mm
581.5mm
590.5mm
600.9mm
611.9mm
623.9mm
Wheelbase
964mm
963mm
967mm
972mm
980mm
989mm
1000mm
1013mm
1027mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
71.3mm
high
65mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
53.8mm
mid/neutral
53.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
67.2mm
61.6mm
58.8mm
55.5mm
53.8mm
52.7mm
52.1mm
51.6mm
51mm
Wheel Flop
22.4mm
19.6mm
18.2mm
16.6mm
15.8mm
15.3mm
15.1mm
14.8mm
14.6mm
Standover Height
716mm
730mm
748mm
771mm
796mm
812mm
831mm
851mm
875mm
Tire to Pedal Spindle
60mm
170 mm cranks
59mm
170 mm cranks
63mm
170 mm cranks
68mm
170 mm cranks
75mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
118mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
Base Build
44
48
50
52
54
56
58
60
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1636mm
1635mm
1639mm
1644mm
1652mm
1661mm
1672mm
1685mm
1699mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://d2yn9m4p3q9iyv.cloudfront.net/cannondale/2017/geometry/thumbs/1000/e6c4b.jpeg