1998 T1000 Cannondale Bikes Touring Base
- Category
- Touring
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
19 inch
21 inch
23 inch
25 inch
27 inch
Stack
470mm
523.6mm
581.8mm
630.2mm
678.7mm
Reach
392.9mm
387.7mm
382mm
392.2mm
402.3mm
Stack to Reach Ratio
1.2:1
1.35:1
1.52:1
1.61:1
1.69:1
Seat Tube Length, C-T
485.1mm
548.6mm
609.6mm
660.4mm
711.2mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515.6mm
553.7mm
566.4mm
591.8mm
617.2mm
Top Tube Length, Actual C-C
515.6mm
553.7mm
566.4mm
591.8mm
617.2mm
Top Tube Slope
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
75.7deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Bottom Bracket Drop
66mm
66mm
66mm
50.8mm
50.8mm
Bottom Bracket Height
277mm
277mm
277mm
292.2mm
292.2mm
Chainstay Length
457.2mm
457.2mm
457.2mm
457.2mm
457.2mm
Chainstay Length Horizontal
452.4mm
452.4mm
452.4mm
454.4mm
454.4mm
Front-Center
596.9mm
607.1mm
622.3mm
650.2mm
675.6mm
Front-Center Horizontal
591.5mm
604.2mm
616.9mm
642.9mm
670.9mm
Wheelbase
1043.9mm
1056.6mm
1069.3mm
1097.3mm
1125.2mm
Fork Offset/Rake
53.3mm
53.3mm
53.3mm
50.8mm
50.8mm
Trail
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
64.4mm
mid/neutral
64.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.3mm
58.3mm
58.3mm
60.9mm
60.9mm
Wheel Flop
19mm
19mm
19mm
19.8mm
19.8mm
Standover Height
774.7mm
805.2mm
845.8mm
894.1mm
942.3mm
Tire to Pedal Spindle
83.9mm
170 mm cranks
94.1mm
170 mm cranks
109.3mm
170 mm cranks
137.2mm
170 mm cranks
162.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
122.2mm
170 mm cranks
122.2mm
170 mm cranks
Base Build
19 inch
21 inch
23 inch
25 inch
27 inch
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1729.9mm
1742.6mm
1755.3mm
1783.3mm
1811.2mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:https://vintagecannondale.com/catalog/