2023 Cannondale Bikes CAAD Optimo 2
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
44cm
48cm
51cm
54cm
56cm
58cm
Stack
505mm
520mm
535mm
555mm
575mm
595mm
Reach
370mm
374mm
377mm
384mm
390mm
395mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.39:1
1.42:1
1.45:1
1.47:1
1.51:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
440mm
467mm
495mm
520mm
550mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
510mm
520mm
530mm
546mm
562mm
578mm
Top Tube Slope
14.1deg
11.1deg
9.7deg
8.7deg
8.1deg
7.1deg
Head Tube Angle
70.8deg
71.9deg
72.6deg
72.6deg
72.6deg
72.6deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.3deg
74deg
73.7deg
73.3deg
72.9deg
Head Tube Length
96mm
108mm
121mm
144mm
165mm
189mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
74mm
72mm
72mm
69mm
Bottom Bracket Height
262mm
262mm
262mm
264mm
264mm
267mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
408.4mm
408.4mm
408.4mm
408.7mm
408.7mm
409.2mm
Front-Center
576mm
575mm
576mm
590mm
602mm
614mm
Front-Center Horizontal
570.7mm
569.7mm
571.7mm
585.3mm
597.3mm
609.8mm
Wheelbase
979mm
978mm
980mm
994mm
1006mm
1019mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Trail
66.2mm
high
59.3mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.5mm
56.4mm
52.5mm
52.5mm
52.5mm
52.5mm
Wheel Flop
20.6mm
17.5mm
15.7mm
15.7mm
15.7mm
15.7mm
Standover Height
677mm
709mm
731mm
758mm
782mm
808mm
Tire to Pedal Spindle
70mm
170 mm cranks
69mm
170 mm cranks
70mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
2 Build
44cm
48cm
51cm
54cm
56cm
58cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1651mm
1650mm
1652mm
1666mm
1678mm
1691mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.cannondalebikes.sk/bicykle/cestna-kola/race/caad-optimo/caad-optimo-2-c14201m