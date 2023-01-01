2022 Cannondale Bikes CAAD Optimo Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
44
48
51
54
56
58
Stack
505mm
520mm
535mm
555mm
575mm
595mm
Reach
370mm
374mm
377mm
384mm
390mm
395mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.39:1
1.42:1
1.45:1
1.47:1
1.51:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
440mm
467mm
495mm
520mm
550mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
510mm
520mm
530mm
540mm
562mm
578mm
Top Tube Slope
14.1deg
11.1deg
9.7deg
8.7deg
8.1deg
7.1deg
Head Tube Angle
70.8deg
71.9deg
72.6deg
72.6deg
72.6deg
72.6deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.3deg
74deg
73.7deg
73.3deg
72.9deg
Head Tube Length
96mm
108mm
121mm
144mm
165mm
189mm
Bottom Bracket Drop
7.4mm
7.4mm
7.4mm
7.2mm
7.2mm
6.9mm
Bottom Bracket Height
328.6mm
328.6mm
328.6mm
328.8mm
328.8mm
329.1mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
414.9mm
414.9mm
414.9mm
414.9mm
414.9mm
414.9mm
Front-Center
57.6mm
57.5mm
57.6mm
59mm
60.2mm
61.4mm
Front-Center Horizontal
564.1mm
563.1mm
565.1mm
579.1mm
591.1mm
604.1mm
Wheelbase
979mm
978mm
980mm
994mm
1006mm
1019mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Trail
66.2mm
high
59.3mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.5mm
56.4mm
52.5mm
52.5mm
52.5mm
52.5mm
Wheel Flop
20.6mm
17.5mm
15.7mm
15.7mm
15.7mm
15.7mm
Standover Height
67.7mm
70.9mm
73.1mm
75.8mm
78.2mm
80.8mm
Tire to Pedal Spindle
-448.4mm
170 mm cranks
-448.5mm
170 mm cranks
-448.4mm
170 mm cranks
-447mm
170 mm cranks
-445.8mm
170 mm cranks
-444.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
158.6mm
170 mm cranks
158.6mm
170 mm cranks
158.6mm
170 mm cranks
158.8mm
170 mm cranks
158.8mm
170 mm cranks
159.1mm
170 mm cranks
Base Build
44
48
51
54
56
58
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1651mm
1650mm
1652mm
1666mm
1678mm
1691mm
Published Sizing Recommendations
Height
—
160 cm
to170 cm
165 cm
to175 cm
170 cm
to180 cm
177 cm
to185 cm
182 cm
to193 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.sigmasports.com/item/Cannondale/CAAD-Optimo-1-Road-Bike-2023/VHYB#size-guide