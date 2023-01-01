2022 Cannondale Bikes SuperSix EVO Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
48
51
54
56
58
60
62
Stack
504mm
519mm
534mm
554mm
574mm
594mm
614mm
634mm
Reach
370mm
374mm
378mm
384mm
390mm
395mm
400mm
406mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.39:1
1.41:1
1.44:1
1.47:1
1.5:1
1.54:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
438mm
477mm
515mm
536mm
558mm
579mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
512mm
520mm
528mm
546mm
562mm
578mm
594mm
611mm
Top Tube Slope
14deg
11.2deg
8.4deg
6.4deg
6.4deg
6.2deg
6.1deg
6.1deg
Head Tube Angle
70.9deg
71.2deg
71.2deg
71.2deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.3deg
74.3deg
74.3deg
73.7deg
73.3deg
72.9deg
72.5deg
72.1deg
Head Tube Length
99mm
114mm
130mm
153mm
164mm
188mm
209mm
230mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
74mm
72mm
72mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
262mm
262mm
262mm
264mm
264mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
401.2mm
401.2mm
401.2mm
401.6mm
401.6mm
402.1mm
402.1mm
399.1mm
Front-Center
582mm
588mm
597mm
611mm
595mm
607mm
618mm
630mm
Front-Center Horizontal
577.8mm
583.8mm
592.8mm
598.4mm
590.4mm
602.9mm
613.9mm
628.9mm
Wheelbase
979mm
985mm
994mm
1000mm
992mm
1005mm
1016mm
1028mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
58.2mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
55mm
53.3mm
53.3mm
53.3mm
53.2mm
53.2mm
53.2mm
53.2mm
Wheel Flop
18mm
17.2mm
17.2mm
17.2mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
Standover Height
698mm
726mm
756mm
788mm
808mm
831mm
850mm
870mm
Tire to Pedal Spindle
76mm
170 mm cranks
82mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
89mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
124mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
Base Build
44
48
51
54
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1651mm
1657mm
1666mm
1672mm
1664mm
1677mm
1688mm
1700mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:Manufacturer