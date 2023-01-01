2018 Cannondale Bikes SE Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
48
51
54
56
58
61
Stack
537mm
556mm
590mm
614mm
639mm
663mm
Reach
352mm
358mm
360mm
373mm
382mm
390mm
Stack to Reach Ratio
1.53:1
1.55:1
1.64:1
1.65:1
1.67:1
1.7:1
Seat Tube Length, C-T
430mm
460mm
490mm
510mm
530mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
501mm
518mm
534mm
555mm
578mm
599mm
Top Tube Slope
14.7deg
13.2deg
13.5deg
13.6deg
13.8deg
13deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
130mm
155mm
155mm
180mm
205mm
230mm
Bottom Bracket Drop
59mm
54mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
275mm
280mm
285mm
285mm
285mm
285mm
Chainstay Length
457mm
457mm
457mm
457mm
457mm
457mm
Chainstay Length Max
457mm
457mm
457mm
457mm
457mm
457mm
Chainstay Length Horizontal
453.2mm
453.8mm
451.9mm
451.9mm
451.9mm
451.9mm
Chainstay Length Horizontal Max
453.2mm
453.8mm
451.9mm
451.9mm
451.9mm
451.9mm
Front-Center
573mm
586mm
596mm
613mm
624mm
639mm
Front-Center Horizontal
569.8mm
585.2mm
592.1mm
609.1mm
620.1mm
636.1mm
Wheelbase
1023mm
1039mm
1044mm
1061mm
1072mm
1088mm
Wheelbase Max
1023mm
1039mm
1044mm
1061mm
1072mm
1088mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
65.4mm
high
65.4mm
high
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.7mm
58.7mm
62mm
62mm
59.1mm
59.1mm
Wheel Flop
19.1mm
19.1mm
19.7mm
19.7mm
18.3mm
18.3mm
Standover Height
713mm
744mm
780mm
801mm
823mm
850mm
Tire to Pedal Spindle
69mm
170 mm cranks
82mm
170 mm cranks
73mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
105mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
Base Build
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
706mm
706mm
706mm
706mm
Bike Length with Tires
1691mm
1707mm
1750mm
1767mm
1778mm
1794mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.cannondale.com/en/USA/Bike/ProductDetail?Id=f930c88c-2dff-458c-bc83-65f7997ff007&parentid=undefined