2023 Specialized Bicycles Diverge Base E5
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
49
52
54
56
58
61
Stack
529mm
545mm
561mm
578mm
599mm
618mm
635mm
Reach
357mm
365mm
374mm
383mm
392mm
401mm
410mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.49:1
1.5:1
1.51:1
1.53:1
1.54:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-T
363mm
390mm
430mm
470mm
500mm
530mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
504mm
521mm
538mm
554mm
570mm
584mm
598mm
Top Tube Slope
21.5deg
19.8deg
16.7deg
13.9deg
12.6deg
11.3deg
9.8deg
Head Tube Angle
69.5deg
70deg
70.5deg
71.25deg
71.75deg
71.75deg
71.75deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.75deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
110mm
125mm
140mm
155mm
175mm
195mm
213mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
Chainstay Length Horizontal
424.5mm
424.5mm
424.5mm
424.5mm
424.5mm
424.5mm
424.5mm
Front-Center
589mm
598mm
608mm
615mm
626mm
641mm
656mm
Front-Center Horizontal
583.5mm
592.5mm
602.5mm
610.5mm
621.5mm
636.5mm
651.5mm
Wheelbase
1008mm
1017mm
1027mm
1035mm
1046mm
1061mm
1076mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Fork Length, Unknown
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
70.7mm
high
67.4mm
high
64.2mm
mid/neutral
59.4mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
66.2mm
63.3mm
60.5mm
56.2mm
53.4mm
53.4mm
53.4mm
Wheel Flop
23.2mm
21.7mm
20.2mm
18.1mm
16.7mm
16.7mm
16.7mm
Standover Height
680mm
703mm
723mm
763mm
789mm
808mm
834mm
Tire to Pedal Spindle
78mm
165 mm cranks
87mm
165 mm cranks
92mm
170 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
107.5mm
172.5 mm cranks
120mm
175 mm cranks
135mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
165 mm cranks
101mm
165 mm cranks
96mm
170 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
Base E5 Build
44
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1700mm
1709mm
1719mm
1727mm
1738mm
1753mm
1768mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
360mm
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
60mm
60mm
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:none