2022 Specialized Bicycles Diverge Expert Carbon
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49
52
54
56
58
61
64
Stack
571mm
577mm
592mm
610mm
634mm
659mm
684mm
Reach
365mm
374mm
383mm
392mm
401mm
410mm
419mm
Stack to Reach Ratio
1.56:1
1.54:1
1.55:1
1.56:1
1.58:1
1.61:1
1.63:1
Seat Tube Length, C-T
390mm
430mm
470mm
500mm
530mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
529mm
542mm
558mm
573mm
589mm
605mm
628mm
Top Tube Slope
22.5deg
18.4deg
15.3deg
13.7deg
12.9deg
12.1deg
11.5deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
71.25deg
71.75deg
71.75deg
71.75deg
72.25deg
Seat Tube Angle
74deg
73.75deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
99mm
104mm
116mm
133mm
159mm
185mm
209mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
417.4mm
417.4mm
417.4mm
417.4mm
417.4mm
417.4mm
417.4mm
Front-Center
607mm
614mm
620mm
630mm
647mm
664mm
675mm
Front-Center Horizontal
601.6mm
608.6mm
614.6mm
624.6mm
641.6mm
658.6mm
670.6mm
Wheelbase
1019mm
1026mm
1032mm
1042mm
1059mm
1076mm
1088mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
389mm
389mm
389mm
389mm
389mm
389mm
389mm
Trail
70mm
high
66.7mm
high
61.7mm
mid/neutral
58.5mm
mid/neutral
58.5mm
mid/neutral
58.5mm
mid/neutral
55.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
65.7mm
62.8mm
58.5mm
55.6mm
55.6mm
55.6mm
52.6mm
Wheel Flop
22.5mm
21mm
18.8mm
17.4mm
17.4mm
17.4mm
16mm
Standover Height
700mm
725mm
754mm
779mm
805mm
832mm
859mm
Tire to Pedal Spindle
89mm
165 mm cranks
91mm
170 mm cranks
94.5mm
172.5 mm cranks
104.5mm
172.5 mm cranks
119mm
175 mm cranks
136mm
175 mm cranks
147mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108mm
165 mm cranks
103mm
170 mm cranks
100.5mm
172.5 mm cranks
100.5mm
172.5 mm cranks
98mm
175 mm cranks
98mm
175 mm cranks
98mm
175 mm cranks
Expert Carbon Build
49
52
54
56
58
61
64
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Width Max
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
706mm
706mm
706mm
706mm
706mm
706mm
706mm
Bike Length with Tires
1725mm
1732mm
1738mm
1748mm
1765mm
1782mm
1794mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
60mm
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
Published Sizing Recommendations
Height
152 cm
to163 cm
163 cm
to170 cm
170 cm
to178 cm
175 cm
to180 cm
180 cm
to188 cm
188 cm
to196 cm
196 cm
to205 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.specialized.com/us/en/diverge-expert-carbon/p/199966?color=321420-199966&searchText=95422-3156