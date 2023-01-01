2021 Specialized Bicycles Diverge Base Carbon
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
49
52
54
56
58
61
64
Stack
568mm
571mm
577mm
592mm
610mm
634mm
659mm
684mm
Reach
357mm
365mm
374mm
383mm
392mm
401mm
410mm
419mm
Stack to Reach Ratio
1.59:1
1.56:1
1.54:1
1.55:1
1.56:1
1.58:1
1.61:1
1.63:1
Seat Tube Length, Unknown
363mm
390mm
430mm
470mm
500mm
530mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
529mm
542mm
558mm
573mm
589mm
605mm
628mm
Top Tube Slope
25.7deg
22.5deg
18.4deg
15.3deg
13.7deg
12.9deg
12.1deg
11.5deg
Head Tube Angle
69.5deg
70deg
70.5deg
71.25deg
71.75deg
71.75deg
71.75deg
72.25deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.75deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
99mm
99mm
104mm
116mm
133mm
159mm
185mm
209mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
417.4mm
417.4mm
417.4mm
417.4mm
417.4mm
417.4mm
417.4mm
417.4mm
Front-Center
604mm
607mm
614mm
620mm
630mm
647mm
664mm
675mm
Front-Center Horizontal
598.6mm
601.6mm
608.6mm
614.6mm
624.6mm
641.6mm
658.6mm
670.6mm
Wheelbase
1016mm
1019mm
1026mm
1032mm
1042mm
1059mm
1076mm
1088mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Fork Length, Unknown
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
71.8mm
high
68.5mm
high
65.2mm
high
60.4mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
54mm
mid/neutral
Mechanical Trail
67.2mm
64.4mm
61.5mm
57.2mm
54.3mm
54.3mm
54.3mm
51.4mm
Wheel Flop
23.5mm
22mm
20.5mm
18.4mm
17mm
17mm
17mm
15.7mm
Standover Height
683mm
700mm
725mm
754mm
779mm
805mm
832mm
859mm
Tire to Pedal Spindle
90mm
165 mm cranks
93mm
165 mm cranks
95mm
170 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
108.5mm
172.5 mm cranks
123mm
175 mm cranks
140mm
175 mm cranks
151mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
165 mm cranks
104mm
165 mm cranks
99mm
170 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
Base Carbon Build
44
49
52
54
56
58
61
64
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Width Max
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1714mm
1717mm
1724mm
1730mm
1740mm
1757mm
1774mm
1786mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
60mm
60mm
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.specialized.com/us/en/diverge-base-carbon/p/175287?color=290946-175287&searchText=96220-7044