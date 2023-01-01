2020 Specialized Bicycles Diverge Elite E5
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
48
52
54
56
58
61
Stack
553mm
554mm
560mm
577mm
598mm
624mm
647mm
Reach
357mm
365mm
372mm
378mm
384mm
390mm
397mm
Stack to Reach Ratio
1.55:1
1.52:1
1.51:1
1.53:1
1.56:1
1.6:1
1.63:1
Seat Tube Length, Unknown
370mm
405mm
440mm
473mm
500mm
525mm
555mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
516mm
524mm
532mm
549mm
561mm
575mm
589mm
Top Tube Slope
23.3deg
19.1deg
15.5deg
13.6deg
12.7deg
12.6deg
11.7deg
Head Tube Angle
70.5deg
70.8deg
71deg
71.9deg
72.5deg
72.5deg
72.8deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
125mm
125mm
130mm
143mm
163mm
190mm
213mm
Bottom Bracket Drop
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
Bottom Bracket Height
261mm
261mm
261mm
261mm
261mm
261mm
261mm
Chainstay Length
422mm
422mm
422mm
424mm
424mm
424mm
424mm
Chainstay Length Horizontal
413.4mm
413.4mm
413.4mm
415.4mm
415.4mm
415.4mm
415.4mm
Front-Center
587mm
593mm
600mm
598mm
604mm
618mm
629mm
Front-Center Horizontal
580.7mm
586.7mm
593.7mm
591.6mm
598.6mm
612.6mm
623.6mm
Wheelbase
994mm
1000mm
1007mm
1007mm
1014mm
1028mm
1039mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length, Unknown
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
64.2mm
mid/neutral
62.3mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
60.5mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
54.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.5mm
58.8mm
57.7mm
57.5mm
54mm
54mm
52.3mm
Wheel Flop
20.2mm
19.3mm
18.8mm
17.9mm
16.3mm
16.3mm
15.5mm
Standover Height
691mm
712mm
734mm
761mm
783mm
810mm
837mm
Tire to Pedal Spindle
76mm
165 mm cranks
82mm
165 mm cranks
84mm
170 mm cranks
79.5mm
172.5 mm cranks
85.5mm
172.5 mm cranks
97mm
175 mm cranks
108mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
165 mm cranks
96mm
165 mm cranks
91mm
170 mm cranks
88.5mm
172.5 mm cranks
88.5mm
172.5 mm cranks
86mm
175 mm cranks
86mm
175 mm cranks
Elite E5 Build
44
48
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1686mm
1692mm
1699mm
1699mm
1706mm
1720mm
1731mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
360mm
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.specialized.com/us/en/diverge-elite-e5/p/171309?color=264793-171309&searchText=95420-4044