2020 Specialized Bicycles Diverge Diverge E5 Comp
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
52
54
56
58
61
64
Stack
569mm
574mm
592mm
613mm
639mm
662mm
678mm
Reach
360mm
367mm
373mm
379mm
385mm
392mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.58:1
1.56:1
1.59:1
1.62:1
1.66:1
1.69:1
1.69:1
Seat Tube Length, Unknown
405mm
440mm
473mm
500mm
525mm
555mm
585mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
524mm
532mm
549mm
561mm
575mm
589mm
609mm
Top Tube Slope
20.9deg
17.2deg
15.3deg
14.4deg
14.3deg
13.3deg
11.7deg
Head Tube Angle
70.8deg
71deg
71.9deg
72.5deg
72.5deg
72.8deg
73deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
90mm
95mm
108mm
128mm
155mm
178mm
194mm
Bottom Bracket Drop
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
Bottom Bracket Height
256mm
256mm
256mm
256mm
256mm
256mm
256mm
Chainstay Length
419mm
419mm
421mm
421mm
421mm
421mm
423mm
Chainstay Length Horizontal
410.3mm
410.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
414.4mm
Front-Center
593mm
599mm
597mm
604mm
618mm
629mm
641mm
Front-Center Horizontal
586.7mm
593.7mm
591.7mm
598.7mm
612.7mm
623.7mm
634.6mm
Wheelbase
997mm
1004mm
1004mm
1011mm
1025mm
1036mm
1049mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
60.5mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
53.2mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.1mm
56mm
55.9mm
52.5mm
52.5mm
50.8mm
49.7mm
Wheel Flop
18.8mm
18.2mm
17.4mm
15.8mm
15.8mm
15mm
14.5mm
Standover Height
704mm
726mm
752mm
776mm
801mm
815mm
846mm
Tire to Pedal Spindle
82mm
170 mm cranks
88mm
170 mm cranks
83.5mm
172.5 mm cranks
90.5mm
172.5 mm cranks
102mm
175 mm cranks
113mm
175 mm cranks
125mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
86mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
83.5mm
172.5 mm cranks
83.5mm
172.5 mm cranks
81mm
175 mm cranks
81mm
175 mm cranks
81mm
175 mm cranks
Diverge E5 Comp Build
48
52
54
56
58
61
64
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Width Max
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1679mm
1686mm
1686mm
1693mm
1707mm
1718mm
1731mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.specialized.com/sg/en/mens-diverge-e5-comp/p/154247?color=239512-154247