2019 Specialized Bicycles Diverge Comp E5
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
48
52
54
56
58
61
64
Stack
563mm
569mm
574mm
592mm
613mm
639mm
662mm
678mm
Reach
353mm
360mm
367mm
373mm
379mm
385mm
392mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.59:1
1.58:1
1.56:1
1.59:1
1.62:1
1.66:1
1.69:1
1.69:1
Seat Tube Length, C-T
370mm
405mm
440mm
473mm
500mm
525mm
555mm
585mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
524mm
532mm
549mm
561mm
575mm
589mm
609mm
Top Tube Slope
24.6deg
20.9deg
17.2deg
15.3deg
14.4deg
14.3deg
13.3deg
11.7deg
Head Tube Angle
70.5deg
70.8deg
71deg
71.9deg
72.5deg
72.5deg
72.8deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
90mm
90mm
95mm
108mm
128mm
155mm
178mm
194mm
Bottom Bracket Drop
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
Bottom Bracket Height
261mm
261mm
261mm
261mm
261mm
261mm
261mm
261mm
Chainstay Length
422mm
419mm
419mm
421mm
421mm
421mm
421mm
423mm
Chainstay Length Horizontal
413.4mm
410.3mm
410.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
414.4mm
Front-Center
586.8mm
592.8mm
599.8mm
597.7mm
604.7mm
618.5mm
629.4mm
640.3mm
Front-Center Horizontal
580.7mm
586.7mm
593.7mm
591.7mm
598.7mm
612.7mm
623.7mm
634.6mm
Wheelbase
994mm
997mm
1004mm
1004mm
1011mm
1025mm
1036mm
1049mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length, Unknown
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
64.2mm
mid/neutral
62.3mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
60.5mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
54.8mm
mid/neutral
53.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.5mm
58.8mm
57.7mm
57.5mm
54mm
54mm
52.3mm
51.2mm
Wheel Flop
20.2mm
19.3mm
18.8mm
17.9mm
16.3mm
16.3mm
15.5mm
15mm
Standover Height
686mm
704mm
726mm
752mm
776mm
801mm
815mm
846mm
Tire to Pedal Spindle
75.8mm
165 mm cranks
81.8mm
165 mm cranks
83.8mm
170 mm cranks
79.2mm
172.5 mm cranks
86.2mm
172.5 mm cranks
97.5mm
175 mm cranks
108.4mm
175 mm cranks
119.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
165 mm cranks
96mm
165 mm cranks
91mm
170 mm cranks
88.5mm
172.5 mm cranks
88.5mm
172.5 mm cranks
86mm
175 mm cranks
86mm
175 mm cranks
86mm
175 mm cranks
Comp E5 Build
44
48
52
54
56
58
61
64
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1686mm
1689mm
1696mm
1696mm
1703mm
1717mm
1728mm
1741mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
360mm
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.specialized.com/de/de/diverge-comp-e5/p/171308?color=274161-171308