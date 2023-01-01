2017 Specialized Bicycles Diverge Elite DSW
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49
52
54
56
58
61
64
Stack
526mm
544mm
565mm
590mm
622mm
643mm
658mm
Reach
378mm
378mm
380mm
387mm
391mm
398mm
409mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.44:1
1.49:1
1.52:1
1.59:1
1.62:1
1.61:1
Seat Tube Length, C-TTT
418mm
447mm
466mm
485mm
530mm
555mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
514mm
534mm
547mm
565mm
581mm
601mm
616mm
Top Tube Slope
11.8deg
10.6deg
10.8deg
11.3deg
9.9deg
9.4deg
7.3deg
Head Tube Angle
71.25deg
71.25deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
120mm
140mm
165mm
200mm
220mm
235mm
Bottom Bracket Drop
77mm
77mm
76mm
76mm
74mm
74mm
74mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
265mm
265mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
412mm
412mm
415mm
415mm
418mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
404.7mm
404.7mm
408mm
408mm
411.4mm
413.4mm
413.4mm
Front-Center
589mm
596mm
597mm
608mm
622mm
630mm
645mm
Front-Center Horizontal
584.3mm
590.3mm
593mm
603mm
617.6mm
625.6mm
640.6mm
Wheelbase
989mm
995mm
1001mm
1011mm
1029mm
1039mm
1054mm
Fork Offset/Rake
51mm
50.9mm
51.5mm
51.5mm
51.3mm
51.3mm
50.7mm
Fork Length, Unknown
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
61.9mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
53.6mm
mid/neutral
53.7mm
mid/neutral
50.6mm
mid/neutral
51.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.6mm
58.7mm
53.9mm
51.1mm
51.2mm
48.4mm
49mm
Wheel Flop
18.8mm
18.9mm
16.7mm
15.4mm
15.4mm
14.2mm
14.3mm
Standover Height
719mm
740mm
766mm
785mm
820mm
841mm
874.3mm
Tire to Pedal Spindle
78mm
170 mm cranks
85mm
170 mm cranks
83.5mm
172.5 mm cranks
94.5mm
172.5 mm cranks
106mm
175 mm cranks
114mm
175 mm cranks
129mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
92mm
175 mm cranks
92mm
175 mm cranks
92mm
175 mm cranks
Elite DSW Build
49
52
54
56
58
61
64
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1671mm
1677mm
1683mm
1693mm
1711mm
1721mm
1736mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.specialized.com/us/en/diverge-elite-dsw/p/119017