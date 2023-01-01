2015 Specialized Bicycles Diverge Sport A1
Geometry
49
52
54
56
58
61
Stack
528mm
547mm
564mm
590mm
622mm
643mm
Reach
378mm
378mm
380mm
387mm
391mm
398mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.45:1
1.48:1
1.52:1
1.59:1
1.62:1
Seat Tube Length, C-T
418mm
447mm
466mm
485mm
510mm
535mm
Seat Tube Length, Unknown
300mm
300mm
350mm
350mm
350mm
350mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
518mm
537mm
548mm
565mm
582mm
600mm
Top Tube Slope
14.3deg
13.2deg
12.9deg
13.4deg
14deg
13.4deg
Head Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
94mm
114mm
134mm
159mm
194mm
214mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
71.5mm
71.5mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
269.5mm
269.5mm
271mm
271mm
Chainstay Length
412mm
412mm
415mm
415mm
418mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
405.5mm
405.5mm
408.8mm
408.8mm
412.1mm
414.1mm
Front-Center
582mm
588mm
595mm
606mm
621mm
628mm
Front-Center Horizontal
577.5mm
583.5mm
591.2mm
601.2mm
616.9mm
623.9mm
Wheelbase
983mm
989mm
1000mm
1010mm
1029mm
1038mm
Fork Offset/Rake
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
Trail
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
56.1mm
mid/neutral
56.1mm
mid/neutral
53mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.4mm
56.4mm
56.4mm
53.5mm
53.5mm
50.7mm
Wheel Flop
17.4mm
17.4mm
17.4mm
16.1mm
16.1mm
14.8mm
Standover Height
730mm
756mm
776mm
798mm
829mm
851mm
Tire to Pedal Spindle
71mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
90mm
175 mm cranks
105mm
175 mm cranks
112mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
99.5mm
170 mm cranks
94.5mm
175 mm cranks
96mm
175 mm cranks
96mm
175 mm cranks
Sport A1 Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1665mm
1671mm
1682mm
1692mm
1711mm
1720mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.specializedconceptstore.co.uk/product/2865/2015-diverge-sport-a1/