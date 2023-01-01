2015 Specialized Bicycles Diverge Base Carbon
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49.0
52.0
54.0
56.0
58.0
61.0
64.0
Stack
526mm
544mm
565mm
590mm
622mm
643mm
658mm
Reach
378mm
378mm
380mm
387mm
391mm
398mm
409mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.44:1
1.49:1
1.52:1
1.59:1
1.62:1
1.61:1
Seat Tube Length, C-T
418mm
447mm
466mm
485mm
530mm
555mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
514mm
534mm
547mm
565mm
581mm
601mm
616mm
Top Tube Slope
14.1deg
12.9deg
13deg
13.4deg
11.9deg
11.4deg
9.2deg
Head Tube Angle
71.25deg
71.25deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
120mm
140mm
165mm
200mm
220mm
235mm
Bottom Bracket Drop
77mm
77mm
76mm
76mm
74mm
74mm
74mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
268mm
268mm
270mm
270mm
270mm
Chainstay Length
412mm
412mm
415mm
415mm
418mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
404.7mm
404.7mm
408mm
408mm
411.4mm
413.4mm
413.4mm
Front-Center
589mm
596mm
597mm
608mm
622mm
630mm
645mm
Front-Center Horizontal
584.3mm
590.3mm
593mm
603mm
617.6mm
625.6mm
640.6mm
Wheelbase
989mm
995mm
1001mm
1011mm
1029mm
1039mm
1054mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length, Unknown
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
62.9mm
mid/neutral
62.9mm
mid/neutral
58.2mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
51.8mm
mid/neutral
51.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.6mm
59.6mm
55.3mm
52.4mm
52.4mm
49.6mm
49.6mm
Wheel Flop
19.2mm
19.2mm
17.1mm
15.8mm
15.8mm
14.5mm
14.5mm
Standover Height
714mm
740mm
764mm
785mm
829mm
851mm
873.5mm
Tire to Pedal Spindle
75mm
170 mm cranks
82mm
170 mm cranks
80.5mm
172.5 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
103mm
175 mm cranks
111mm
175 mm cranks
123.5mm
177.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95mm
175 mm cranks
95mm
175 mm cranks
92.5mm
177.5 mm cranks
Base Carbon Build
49.0
52.0
54.0
56.0
58.0
61.0
64.0
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
Tire Outer Diameter
688mm
688mm
688mm
688mm
688mm
688mm
688mm
Bike Length with Tires
1677mm
1683mm
1689mm
1699mm
1717mm
1727mm
1742mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
177.5mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/specialized-diverge-2015-2016/