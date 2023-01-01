2020 Trek Bikes Checkpoint AL3
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44 cm
49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Stack
531mm
541mm
561mm
574mm
590mm
607mm
637mm
Reach
368mm
373mm
376mm
378mm
380mm
382mm
386mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.45:1
1.49:1
1.52:1
1.55:1
1.59:1
1.65:1
Seat Tube Length, C-T
390mm
440mm
475mm
500mm
525mm
548mm
567mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
505mm
518mm
537mm
548mm
560mm
568mm
581mm
Top Tube Slope
18.2deg
13.4deg
11.6deg
10.3deg
9.4deg
8.7deg
9.8deg
Head Tube Angle
70.6deg
71.4deg
71.7deg
71.8deg
72.2deg
72.3deg
72.6deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
90mm
100mm
120mm
135mm
150mm
170mm
200mm
Bottom Bracket Drop
80mm
78mm
78mm
76mm
76mm
74mm
74mm
Bottom Bracket Height
263mm
265mm
265mm
267mm
267mm
269mm
269mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
422.5mm
422.9mm
422.9mm
423.2mm
423.2mm
423.6mm
423.6mm
Front-Center
585mm
587.3mm
593.3mm
599.6mm
602.6mm
608.9mm
619.9mm
Front-Center Horizontal
579.5mm
582.1mm
588.1mm
594.8mm
597.8mm
604.4mm
615.4mm
Wheelbase
1002mm
1005mm
1011mm
1018mm
1021mm
1028mm
1039mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
67.8mm
high
62.7mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.1mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.9mm
59.4mm
57.7mm
57.1mm
54.9mm
54.3mm
52.6mm
Wheel Flop
21.2mm
19mm
18.1mm
17.8mm
16.8mm
16.5mm
15.7mm
Standover Height
685mm
723mm
755mm
775mm
794mm
816mm
837mm
Tire to Pedal Spindle
77mm
165 mm cranks
74.3mm
170 mm cranks
80.3mm
170 mm cranks
86.6mm
170 mm cranks
89.6mm
170 mm cranks
90.9mm
175 mm cranks
101.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
165 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
AL3 Build
44 cm
49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1688mm
1691mm
1697mm
1704mm
1707mm
1714mm
1725mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
38cm
40cm
40cm
42cm
42cm
44cm
44cm
Stem Length
70cm
80cm
90cm
90cm
100cm
100cm
110cm
Stem Angle
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/road-bikes/gravel-bikes/checkpoint/checkpoint-al/checkpoint-al-3/p/24969/