2019 Trek Bikes Checkpoint ALR 4
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Stack
532mm
549mm
567mm
586mm
609mm
638mm
Reach
373mm
379mm
383mm
387mm
391mm
397mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.45:1
1.48:1
1.51:1
1.56:1
1.61:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
515mm
536mm
551mm
566mm
577mm
592mm
Top Tube Slope
6.7deg
5.4deg
5.2deg
5.2deg
5.5deg
5.4deg
Head Tube Angle
71.4deg
71.6deg
71.8deg
72.2deg
72.3deg
72.6deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
90mm
107mm
126mm
145mm
171mm
200mm
Bottom Bracket Drop
78mm
78mm
76mm
76mm
74mm
74mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
270mm
270mm
272mm
272mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
417.8mm
417.8mm
418.2mm
418.2mm
418.5mm
418.5mm
Front-Center
582.5mm
592.4mm
600.7mm
606.6mm
617.9mm
629.9mm
Front-Center Horizontal
577.2mm
587.2mm
595.9mm
601.9mm
613.5mm
625.5mm
Wheelbase
995mm
1005mm
1014mm
1020mm
1032mm
1044mm
Fork Offset/Rake
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
Trail
64.7mm
mid/neutral
63.5mm
mid/neutral
62.2mm
mid/neutral
59.6mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
57.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.4mm
60.2mm
59.1mm
56.8mm
56.2mm
54.5mm
Wheel Flop
19.6mm
19mm
18.5mm
17.4mm
17.1mm
16.3mm
Standover Height
749mm
770mm
789mm
808mm
829mm
858mm
Tire to Pedal Spindle
66.5mm
170 mm cranks
76.4mm
170 mm cranks
84.7mm
170 mm cranks
90.6mm
170 mm cranks
101.9mm
170 mm cranks
113.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
ALR 4 Build
49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1687mm
1697mm
1706mm
1712mm
1724mm
1736mm
Published Sizing Recommendations
Height
158 cm
to163 cm
162 cm
to169 cm
167 cm
to174 cm
173 cm
to180 cm
179 cm
to186 cm
184 cm
to191 cm
PBH
74 cm
to77 cm
76 cm
to79 cm
78 cm
to82 cm
81 cm
to85 cm
84 cm
to87 cm
86 cm
to90 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.trekbikes.com/ie/en_IE/bikes/road-bikes/gravel-bikes/checkpoint/checkpoint-alr/checkpoint-alr-4/p/22628/