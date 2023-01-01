2022 Trek Bikes Domane RSL
Geometry
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Stack
518mm
527mm
548mm
567mm
586mm
Reach
388mm
390mm
395mm
400mm
404mm
Stack to Reach Ratio
1.34:1
1.35:1
1.39:1
1.42:1
1.45:1
Seat Tube Length, C-T
483mm
501mm
525mm
553mm
573mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
534mm
544mm
560mm
573mm
585mm
Top Tube Slope
5.9deg
5deg
4.7deg
3.9deg
3.9deg
Head Tube Angle
72.6deg
72.6deg
72.8deg
72.8deg
72.8deg
Seat Tube Angle
74.2deg
73.7deg
73.3deg
73deg
72.8deg
Head Tube Length
95mm
104mm
129mm
148mm
171mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
78mm
78mm
75mm
Bottom Bracket Height
259mm
259mm
261mm
261mm
264mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
412.3mm
412.3mm
412.7mm
417.8mm
418.3mm
Front-Center
586.2mm
591.1mm
602.4mm
612.2mm
622.2mm
Front-Center Horizontal
580.7mm
585.7mm
597.3mm
607.2mm
617.7mm
Wheelbase
993mm
998mm
1010mm
1025mm
1036mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
Trail
50.7mm
mid/neutral
50.7mm
mid/neutral
49.5mm
mid/neutral
49.5mm
mid/neutral
49.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
48.4mm
48.4mm
47.3mm
47.3mm
47.3mm
Wheel Flop
14.5mm
14.5mm
14mm
14mm
14mm
Standover Height
727mm
740mm
764mm
787mm
807mm
Tire to Pedal Spindle
77.2mm
170 mm cranks
82.1mm
170 mm cranks
93.4mm
170 mm cranks
103.2mm
170 mm cranks
113.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
89mm
170 mm cranks
89mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
RSL Build
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1671mm
1676mm
1688mm
1703mm
1714mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 4 in
to5 ft 6 in
5 ft 6 in
to5 ft 9 in
5 ft 9 in
to5 ft 11 in
5 ft 11 in
to6 ft 1 in
6 ft 1 in
to6 ft 3 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.trekbikes.com/ca/en_CA/bikes/road-bikes/performance-road-bikes/domane/domane-slr/domane-rsl-frameset-gen-4/p/37304/