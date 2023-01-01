2021 Trek Bikes Domane AL
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44 cm
49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Stack
510mm
540mm
561mm
575mm
591mm
611mm
646mm
Reach
360mm
368mm
371mm
374mm
377mm
380mm
385mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.47:1
1.51:1
1.54:1
1.57:1
1.61:1
1.68:1
Seat Tube Length, Unknown
390mm
440mm
475mm
500mm
525mm
548mm
576mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
507mm
516mm
530mm
542mm
554mm
567mm
586mm
Top Tube Slope
16.1deg
13.4deg
11.7deg
10.5deg
9.5deg
9.1deg
9.8deg
Head Tube Angle
70.3deg
70.8deg
71.3deg
71.3deg
71.9deg
72deg
72.1deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74.6deg
74.2deg
73.7deg
73.3deg
73deg
72.7deg
Head Tube Length
95mm
123mm
145mm
160mm
175mm
195mm
235mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
78mm
78mm
75mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
263mm
263mm
265mm
265mm
268mm
Chainstay Length
420mm
425mm
420mm
420mm
420mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
412.3mm
417.4mm
412.3mm
412.3mm
412.7mm
417.8mm
418.3mm
Front-Center
576.3mm
589.1mm
596.1mm
603mm
600.4mm
609.2mm
624.2mm
Front-Center Horizontal
570.7mm
583.6mm
590.7mm
597.7mm
595.3mm
604.2mm
619.7mm
Wheelbase
983mm
1001mm
1003mm
1010mm
1008mm
1022mm
1038mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
53mm
53mm
48mm
48mm
48mm
Trail
66.5mm
high
63.3mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.6mm
59.8mm
57mm
57mm
58.6mm
58mm
57.4mm
Wheel Flop
21.1mm
19.7mm
18.3mm
18.3mm
18.2mm
17.9mm
17.7mm
Standover Height
657mm
717mm
735mm
754mm
776mm
796mm
842mm
Tire to Pedal Spindle
63.3mm
170 mm cranks
76.1mm
170 mm cranks
83.1mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
87.4mm
170 mm cranks
96.2mm
170 mm cranks
111.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
AL Build
44 cm
49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1669mm
1687mm
1689mm
1696mm
1694mm
1708mm
1724mm
Published Sizing Recommendations
Height
150 cm
to153 cm
156 cm
to162 cm
163 cm
to168 cm
168 cm
to174 cm
174 cm
to180 cm
180 cm
to185 cm
185 cm
to191 cm
PBH
71 cm
to73 cm
74 cm
to77 cm
76 cm
to79 cm
78 cm
to82 cm
81 cm
to85 cm
84 cm
to87 cm
86 cm
to90 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/road-bikes/performance-road-bikes/domane/domane-al/domane-al-5-disc/p/33086/?colorCode=grey_black