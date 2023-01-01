2014 Trek Bikes Madone 6.2 H1
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
62Tcm
Stack
506mm
518mm
526mm
549mm
567mm
586mm
606mm
606mm
Reach
383mm
388mm
390mm
395mm
400mm
404mm
407mm
407mm
Stack to Reach Ratio
1.32:1
1.34:1
1.35:1
1.39:1
1.42:1
1.45:1
1.49:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
453mm
482mm
496mm
525mm
553mm
573mm
593mm
593mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
522mm
535mm
544mm
560mm
573mm
586mm
598mm
598mm
Top Tube Slope
7.8deg
6deg
5.4deg
4.8deg
3.9deg
3.9deg
4deg
4deg
Head Tube Angle
72.1deg
72.8deg
73deg
73.5deg
73.8deg
73.9deg
73.9deg
73.9deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74.2deg
73.7deg
73.3deg
73deg
72.8deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
110mm
120mm
140mm
160mm
180mm
200mm
200mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
70mm
70mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
266mm
266mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
411mm
411mm
412mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
403.6mm
403.6mm
404mm
404mm
405.3mm
405.3mm
406.4mm
406.4mm
Front-Center
574.9mm
577.9mm
581.3mm
583.2mm
590.6mm
599.5mm
607.5mm
607.5mm
Front-Center Horizontal
570.4mm
573.4mm
577mm
579mm
586.7mm
595.7mm
603.7mm
603.7mm
Wheelbase
974mm
977mm
981mm
983mm
992mm
1001mm
1010mm
1010mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Trail
61.2mm
mid/neutral
56.9mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.3mm
54.4mm
53.2mm
55.4mm
53.7mm
53.2mm
53.2mm
53.2mm
Wheel Flop
17.9mm
16.1mm
15.6mm
15.7mm
15mm
14.8mm
14.8mm
14.8mm
Standover Height
696mm
720mm
733mm
758mm
783mm
801mm
820mm
820mm
Tire to Pedal Spindle
68.9mm
170 mm cranks
71.9mm
170 mm cranks
75.3mm
170 mm cranks
77.2mm
170 mm cranks
84.6mm
170 mm cranks
93.5mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
6.2 H1 Build
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
62Tcm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1646mm
1649mm
1653mm
1655mm
1664mm
1673mm
1682mm
1682mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/trek-madone-6-series-h1-2012/