2014 Trek Bikes Madone 5.2 H2
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
Geometry
50
52
54
56
58
60
62
Stack
535mm
547mm
555mm
577mm
598mm
615mm
634mm
Reach
374mm
379mm
381mm
387mm
391mm
395mm
398mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.44:1
1.46:1
1.49:1
1.53:1
1.56:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
476mm
493mm
506mm
533mm
553mm
573mm
593mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
521mm
534mm
543mm
560mm
574mm
586mm
598mm
Top Tube Slope
8.7deg
8.1deg
7.6deg
7deg
7.1deg
6.8deg
6.8deg
Head Tube Angle
72.1deg
72.8deg
73deg
73.5deg
73.8deg
73.9deg
73.9deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74.2deg
73.7deg
73.3deg
73deg
72.8deg
72.5deg
Head Tube Length
130mm
140mm
150mm
170mm
190mm
210mm
230mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
70mm
70mm
70mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
262mm
262mm
264mm
264mm
264mm
266mm
266mm
Chainstay Length
407mm
407mm
407mm
407mm
407mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
400.6mm
400.6mm
400.9mm
400.9mm
400.9mm
404.3mm
404.3mm
Front-Center
575mm
576.9mm
581.3mm
583.3mm
590.2mm
599.6mm
607.5mm
Front-Center Horizontal
570.4mm
572.4mm
577.1mm
579.1mm
586.1mm
595.7mm
603.7mm
Wheelbase
971mm
973mm
978mm
980mm
987mm
1000mm
1008mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Trail
60.6mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
54.8mm
mid/neutral
54.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.7mm
53.8mm
52.7mm
54.9mm
53.2mm
52.6mm
52.6mm
Wheel Flop
17.7mm
15.9mm
15.4mm
15.6mm
14.8mm
14.6mm
14.6mm
Standover Height
733mm
747mm
758mm
781mm
800mm
819mm
837mm
Tire to Pedal Spindle
71mm
170 mm cranks
72.9mm
170 mm cranks
77.3mm
170 mm cranks
79.3mm
170 mm cranks
86.2mm
170 mm cranks
95.6mm
170 mm cranks
103.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
5.2 H2 Build
50
52
54
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1639mm
1641mm
1646mm
1648mm
1655mm
1668mm
1676mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/trek-madone-5-2-c-2014/