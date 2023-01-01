2010 Trek Bikes Madone 5 Series
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Very upright stack and reachvs category
Geometry
43cm
47cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
64cm
Stack
484mm
511mm
534mm
546mm
554mm
576mm
595mm
614mm
633mm
653mm
Reach
355mm
362mm
374mm
379mm
382mm
387mm
392mm
396mm
399mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.41:1
1.43:1
1.44:1
1.45:1
1.49:1
1.52:1
1.55:1
1.59:1
1.62:1
Seat Tube Length, C-T
381mm
425mm
476mm
493mm
506mm
535mm
553mm
573mm
593mm
613mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
480mm
494mm
516mm
529mm
538mm
557mm
572mm
586mm
598mm
610mm
Top Tube Slope
14.3deg
12deg
8.5deg
7.9deg
7.4deg
6.7deg
6.8deg
6.7deg
6.7deg
6.7deg
Head Tube Angle
70deg
70.2deg
72.1deg
72.8deg
73deg
73.5deg
73.8deg
73.9deg
73.9deg
74deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75.5deg
75.1deg
74.7deg
74.2deg
73.6deg
73.1deg
72.8deg
72.5deg
72.3deg
Head Tube Length
130mm
115mm
130mm
140mm
150mm
170mm
190mm
210mm
230mm
250mm
Bottom Bracket Drop
75mm
70mm
70mm
70mm
68mm
68mm
66mm
66mm
66mm
66mm
Bottom Bracket Height
259mm
264mm
264mm
264mm
266mm
266mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
409mm
409mm
410mm
411mm
411mm
412mm
413mm
Chainstay Length Horizontal
401.1mm
402mm
402mm
403mm
403.3mm
404.3mm
405.7mm
405.7mm
406.7mm
407.7mm
Front-Center
564mm
577.3mm
574.3mm
577.3mm
580.7mm
582.7mm
590mm
599mm
607.9mm
613.9mm
Front-Center Horizontal
559mm
573.1mm
570.1mm
573mm
576.7mm
578.7mm
586.3mm
595.3mm
604.3mm
610.3mm
Wheelbase
960mm
975mm
972mm
976mm
980mm
983mm
992mm
1001mm
1011mm
1018mm
Fork Offset/Rake
40mm
50mm
45mm
45mm
45mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Trail
79mm
high
67.1mm
high
60.6mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
54.8mm
mid/neutral
54.8mm
mid/neutral
54.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
74.2mm
63.1mm
57.7mm
53.8mm
52.7mm
54.9mm
53.2mm
52.6mm
52.6mm
52.1mm
Wheel Flop
25.4mm
21.4mm
17.7mm
15.9mm
15.4mm
15.6mm
14.8mm
14.6mm
14.6mm
14.4mm
Standover Height
644mm
692mm
707mm
729mm
742mm
766mm
785mm
803mm
821mm
840mm
Tire to Pedal Spindle
60mm
170 mm cranks
73.3mm
170 mm cranks
70.3mm
170 mm cranks
73.3mm
170 mm cranks
76.7mm
170 mm cranks
78.7mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
103.9mm
170 mm cranks
109.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
89mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
5 Series Build
43cm
47cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
64cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1628mm
1643mm
1640mm
1644mm
1648mm
1651mm
1660mm
1669mm
1679mm
1686mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.vintage-trek.com/Trek-Fisher-Klein-Lemond/2010trekroad.pdf