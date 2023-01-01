2018 Trek Bikes Boone Disc Frameset
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47 cm
50 cm
52 cm
52 cm
54 cm
54 cm
56 cm
56 cm
58 cm
58 cm
61 cm
61 cm
Stack
519mm
534mm
547mm
547mm
562mm
562mm
580mm
580mm
597mm
597mm
624mm
624mm
Reach
371mm
375mm
379mm
379mm
383mm
383mm
387mm
387mm
391mm
391mm
397mm
397mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.42:1
1.44:1
1.44:1
1.47:1
1.47:1
1.5:1
1.5:1
1.53:1
1.53:1
1.57:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
444mm
476mm
493mm
493mm
513mm
513mm
533mm
533mm
553mm
553mm
583mm
583mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
507mm
518mm
531mm
531mm
544mm
544mm
558mm
558mm
570mm
570mm
588mm
588mm
Top Tube Slope
10.5deg
8.5deg
8deg
8deg
7.5deg
7.5deg
7.3deg
7.3deg
7deg
7deg
6.7deg
6.7deg
Head Tube Angle
70.8deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72.3deg
72.3deg
72.3deg
72.3deg
Seat Tube Angle
75.3deg
75deg
74.5deg
74.5deg
74deg
74deg
73.6deg
73.6deg
73.3deg
73.3deg
73deg
73deg
Head Tube Length
95mm
110mm
123mm
123mm
138mm
138mm
157mm
157mm
176mm
176mm
205mm
205mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
68mm
68mm
68mm
68mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
275mm
275mm
275mm
275mm
278mm
278mm
278mm
278mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
419.2mm
419.2mm
419.2mm
419.2mm
419.5mm
419.5mm
419.5mm
419.5mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Front-Center
580mm
586mm
590mm
590mm
594.4mm
594.4mm
604.3mm
604.3mm
611.5mm
611.5mm
626.4mm
626.4mm
Front-Center Horizontal
575.8mm
581.8mm
585.8mm
585.8mm
590.5mm
590.5mm
600.5mm
600.5mm
608mm
608mm
623mm
623mm
Wheelbase
995mm
1001mm
1005mm
1005mm
1010mm
1010mm
1020mm
1020mm
1028mm
1028mm
1043mm
1043mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
71.8mm
high
70.5mm
high
67.3mm
high
67.3mm
high
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
62.2mm
mid/neutral
62.2mm
mid/neutral
62.2mm
mid/neutral
62.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
67.8mm
66.7mm
63.8mm
63.8mm
61mm
61mm
61mm
61mm
59.3mm
59.3mm
59.3mm
59.3mm
Wheel Flop
22.3mm
21.7mm
20.3mm
20.3mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
18mm
18mm
18mm
18mm
Standover Height
724mm
747mm
761mm
761mm
779mm
779mm
796mm
796mm
816mm
816mm
843mm
843mm
Tire to Pedal Spindle
67mm
170 mm cranks
73mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
81.4mm
170 mm cranks
81.4mm
170 mm cranks
91.3mm
170 mm cranks
91.3mm
170 mm cranks
98.5mm
170 mm cranks
98.5mm
170 mm cranks
113.4mm
170 mm cranks
113.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
Disc Frameset Build
47 cm
50 cm
52 cm
52 cm
54 cm
54 cm
56 cm
56 cm
58 cm
58 cm
61 cm
61 cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1681mm
1687mm
1691mm
1691mm
1696mm
1696mm
1706mm
1706mm
1714mm
1714mm
1729mm
1729mm
Published Sizing Recommendations
Height
152 cm
to159 cm
157 cm
to164 cm
162 cm
to169 cm
162 cm
to169 cm
167 cm
to174 cm
167 cm
to174 cm
173 cm
to180 cm
173 cm
to180 cm
179 cm
to186 cm
179 cm
to186 cm
184 cm
to191 cm
184 cm
to191 cm
PBH
71 cm
to75 cm
74 cm
to77 cm
76 cm
to79 cm
76 cm
to79 cm
78 cm
to82 cm
78 cm
to82 cm
81 cm
to85 cm
81 cm
to85 cm
84 cm
to87 cm
84 cm
to87 cm
86 cm
to90 cm
86 cm
to90 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/road-bikes/cyclocross-bikes/boone/boone-disc-frameset/p/17466/?colorCode=white, Trek bikes.com