2017 Fuji Bikes Jari 1.1
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS (46cm)
XS (49cm)
M (54cm)
S (52cm)
L (56cm)
XL (58cm)
XXL (61cm)
Stack
532mm
541mm
572mm
560mm
592mm
609mm
628mm
Reach
363mm
375mm
370mm
375mm
379mm
383mm
397mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.44:1
1.55:1
1.49:1
1.56:1
1.59:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
490mm
540mm
520mm
560mm
580mm
610mm
Seat Tube Length, Effective Unknown
460mm
490mm
540mm
520mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
510mm
525mm
545mm
535mm
560mm
575mm
595mm
Top Tube Slope
10.4deg
7.8deg
6deg
6.6deg
5.9deg
5.7deg
4.6deg
Head Tube Angle
70.5deg
70.5deg
71.5deg
71deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
73deg
74deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
120mm
150mm
140mm
170mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
67mm
67mm
67mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
278mm
278mm
280mm
280mm
280mm
282mm
282mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
429.5mm
429.5mm
429.8mm
429.8mm
429.8mm
430.1mm
430.1mm
Front-Center
578.6mm
594.5mm
590mm
596mm
600.9mm
610.4mm
631.2mm
Front-Center Horizontal
574.5mm
590.5mm
586.2mm
592.2mm
597.2mm
606.9mm
627.9mm
Wheelbase
1004mm
1020mm
1016mm
1022mm
1027mm
1037mm
1058mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Trail
72mm
high
72mm
high
65.5mm
high
68.7mm
high
62.3mm
mid/neutral
62.3mm
mid/neutral
62.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
67.8mm
67.8mm
62.1mm
65mm
59.2mm
59.2mm
59.2mm
Wheel Flop
22.6mm
22.6mm
19.7mm
21.2mm
18.3mm
18.3mm
18.3mm
Standover Height
748mm
767mm
804mm
790mm
824mm
841mm
865mm
Tire to Pedal Spindle
66.6mm
165 mm cranks
77.5mm
170 mm cranks
70.5mm
172.5 mm cranks
79mm
170 mm cranks
81.4mm
172.5 mm cranks
88.4mm
175 mm cranks
109.2mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
113mm
165 mm cranks
108mm
170 mm cranks
107.5mm
172.5 mm cranks
110mm
170 mm cranks
107.5mm
172.5 mm cranks
107mm
175 mm cranks
107mm
175 mm cranks
1.1 Build
XXS (46cm)
XS (49cm)
M (54cm)
S (52cm)
L (56cm)
XL (58cm)
XXL (61cm)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
36mm
36mm
36mm
36mm
36mm
36mm
36mm
Tire Outer Diameter
694mm
694mm
694mm
694mm
694mm
694mm
694mm
Bike Length with Tires
1698mm
1714mm
1710mm
1716mm
1721mm
1731mm
1752mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
170mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
460mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
80mm
90mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://archive.fujibikes.com/2017/Fuji/jari-11