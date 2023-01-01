2020 Black Mountain Cycles Monster Cross Disc 700c
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
XS (44cm)
S (47cm)
M (50cm)
L (53cm)
XL (56cm)
XXL (59cm)
Stack
568mm
589mm
608mm
629mm
648mm
667mm
Reach
365mm
364mm
368mm
382mm
390mm
404mm
Stack to Reach Ratio
1.56:1
1.62:1
1.65:1
1.65:1
1.66:1
1.65:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
470mm
500mm
530mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
530mm
540mm
555mm
575mm
595mm
615mm
Top Tube Slope
16.6deg
15.5deg
14.2deg
12.8deg
11.5deg
10.2deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
140mm
160mm
180mm
200mm
220mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
284mm
284mm
284mm
286mm
286mm
286mm
Chainstay Length
438mm
438mm
438mm
438mm
438mm
438mm
Chainstay Length Max
438mm
438mm
438mm
438mm
438mm
438mm
Chainstay Length Horizontal
432mm
432mm
432mm
432.4mm
432.4mm
432.4mm
Chainstay Length Horizontal Max
432mm
432mm
432mm
432.4mm
432.4mm
432.4mm
Front-Center
599mm
599mm
610mm
620mm
635mm
655mm
Front-Center Horizontal
598mm
598mm
608mm
617.6mm
627.6mm
647.6mm
Wheelbase
1030mm
1030mm
1040mm
1050mm
1060mm
1080mm
Wheelbase Max
1030mm
1030mm
1040mm
1050mm
1060mm
1080mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (On-Axis)
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Trail
64.4mm
mid/neutral
61.1mm
mid/neutral
61.1mm
mid/neutral
63.1mm
mid/neutral
63.1mm
mid/neutral
63.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.9mm
58mm
58mm
60mm
60mm
60mm
Wheel Flop
19.8mm
18.4mm
18.4mm
18.5mm
18.5mm
18.5mm
Standover Height
756mm
778mm
802mm
828mm
851mm
875mm
Tire to Pedal Spindle
73mm
170 mm cranks
73mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
129mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
114mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
700c Build
XS (44cm)
S (47cm)
M (50cm)
L (53cm)
XL (56cm)
XXL (59cm)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1742mm
1742mm
1752mm
1762mm
1772mm
1792mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 0 in
to5 ft 5 in
5 ft 4 in
to5 ft 8 in
5 ft 7 in
to5 ft 11 in
5 ft 10 in
to6 ft 1 in
6 ft 0 in
to6 ft 3 in
6 ft 2 in
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://blackmtncycles.com/tech-info/mcd-frame-tech/