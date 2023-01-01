2018 Black Mountain Cycles Monster Cross Disc 700c
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
XS (44cm)
S (47cm)
M (50cm)
L (53cm)
XL (56cm)
XXL (59cm)
Stack
568mm
589mm
608mm
629mm
648mm
667mm
Reach
365mm
364mm
368mm
382mm
390mm
404mm
Stack to Reach Ratio
1.56:1
1.62:1
1.65:1
1.65:1
1.66:1
1.65:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
470mm
500mm
530mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
530mm
540mm
555mm
575mm
595mm
615mm
Top Tube Slope
16.6deg
15.5deg
14.2deg
12.8deg
11.5deg
10.2deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
140mm
160mm
180mm
200mm
220mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
284mm
284mm
284mm
286mm
286mm
286mm
Chainstay Length
438mm
438mm
438mm
438mm
438mm
438mm
Chainstay Length Max
438mm
438mm
438mm
438mm
438mm
438mm
Chainstay Length Horizontal
432mm
432mm
432mm
432.4mm
432.4mm
432.4mm
Chainstay Length Horizontal Max
432mm
432mm
432mm
432.4mm
432.4mm
432.4mm
Front-Center
593.3mm
599.3mm
609.6mm
620.2mm
634.3mm
654.3mm
Front-Center Horizontal
589mm
595mm
605.3mm
616.2mm
630.4mm
650.6mm
Wheelbase
1021mm
1027mm
1037.4mm
1048.6mm
1062.8mm
1082.9mm
Wheelbase Max
1021mm
1027mm
1037.4mm
1048.6mm
1062.8mm
1082.9mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (On-Axis)
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Trail
61.1mm
mid/neutral
61.1mm
mid/neutral
61.1mm
mid/neutral
63.1mm
mid/neutral
63.1mm
mid/neutral
63.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58mm
58mm
58mm
60mm
60mm
60mm
Wheel Flop
18.4mm
18.4mm
18.4mm
18.5mm
18.5mm
18.5mm
Standover Height
735mm
778mm
800mm
828mm
850mm
875mm
Tire to Pedal Spindle
67.3mm
170 mm cranks
73.3mm
170 mm cranks
83.6mm
170 mm cranks
94.2mm
170 mm cranks
108.3mm
170 mm cranks
128.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
114mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
700c Build
XS (44cm)
S (47cm)
M (50cm)
L (53cm)
XL (56cm)
XXL (59cm)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1733mm
1739mm
1749.4mm
1760.6mm
1774.8mm
1794.9mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 0 in
to5 ft 5 in
5 ft 4 in
to5 ft 8 in
5 ft 7 in
to5 ft 11 in
5 ft 10 in
to6 ft 1 in
6 ft 0 in
to6 ft 3 in
6 ft 2 in
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:http://blackmtncycles.com/tech-info/mcd-road-frame-geometry/