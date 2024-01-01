2024 Salsa Cycles Timberjack All
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Moto/Klunker/Riser Bar, Hardtail (Front suspension)
- Suspension
- 130mm fork travel
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
599mm
599mm
607.4mm
613.5mm
625.5mm
Reach
410.7mm
433.6mm
453.6mm
475.5mm
492.6mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.38:1
1.34:1
1.29:1
1.27:1
Seat Tube Length, C-TTT
342.9mm
370mm
395mm
432mm
457.2mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
570mm
594.1mm
615.3mm
639mm
659.3mm
Top Tube Slope
26.2deg
22.6deg
20.2deg
16.6deg
15deg
Head Tube Angle
66.4deg
66.4deg
66.4deg
66.4deg
66.4deg
Seat Tube Angle
75.1deg
75.1deg
75.1deg
75.1deg
75.1deg
Head Tube Length
100mm
100mm
105mm
115mm
125mm
Bottom Bracket Drop
56.6mm
56.6mm
56.6mm
56.6mm
56.6mm
Bottom Bracket Height
320.4mm
320.4mm
320.4mm
320.4mm
320.4mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
416.2mm
416.2mm
416.2mm
416.2mm
416.2mm
Front-Center
706.1mm
728.5mm
750.5mm
766.4mm
797.5mm
Front-Center Horizontal
703.8mm
726.3mm
748.3mm
764.3mm
795.5mm
Wheelbase
1120mm
1142.5mm
1164.5mm
1180.5mm
1211.7mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Trail
116.7mm
very high
116.7mm
very high
116.7mm
very high
116.7mm
very high
116.7mm
very high
Mechanical Trail
107mm
107mm
107mm
107mm
107mm
Wheel Flop
42.8mm
42.8mm
42.8mm
42.8mm
42.8mm
Standover Height
702.9mm
722.6mm
742.1mm
772.1mm
792.9mm
Tire to Pedal Spindle
159.1mm
170 mm cranks
181.5mm
170 mm cranks
203.4mm
170 mm cranks
219.4mm
170 mm cranks
250.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
150.4mm
170 mm cranks
150.4mm
170 mm cranks
150.4mm
170 mm cranks
150.4mm
170 mm cranks
150.4mm
170 mm cranks
All Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
Tire Outer Diameter
754.1mm
754.1mm
754.1mm
754.1mm
754.1mm
Bike Length with Tires
1874.1mm
1896.6mm
1918.6mm
1934.6mm
1965.8mm
Published Sizing Recommendations
Height
157 cm
to163 cm
160 cm
to175 cm
173 cm
to183 cm
180 cm
to191 cm
188 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://www.salsacycles.com/bikes/2023-timberjack-slx-27.5