2019 Salsa Cycles Timberjack SLX 29
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 130mm fork travel, 25% sag
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
603mm
603mm
609mm
622mm
636mm
Reach
387mm
407mm
430mm
452mm
478mm
Stack to Reach Ratio
1.56:1
1.48:1
1.42:1
1.38:1
1.33:1
Seat Tube Length, C-T
355.6mm
381mm
431.8mm
482.6mm
533.4mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
572mm
592mm
610mm
642mm
672mm
Top Tube Slope
28.2deg
24.7deg
19.4deg
15.1deg
11.2deg
Head Tube Angle
67.4deg
67.4deg
67.4deg
67.4deg
67.4deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
100mm
110mm
120mm
135mm
Bottom Bracket Drop
57mm
57mm
57mm
57mm
57mm
Bottom Bracket Height
321.5mm
321.5mm
321.5mm
321.5mm
321.5mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Max
437mm
437mm
437mm
437mm
437mm
Chainstay Length Horizontal
416.1mm
416.1mm
416.1mm
416.1mm
416.1mm
Chainstay Length Horizontal Max
433.3mm
433.3mm
433.3mm
433.3mm
433.3mm
Front-Center
664.3mm
684.3mm
705.2mm
736.1mm
768mm
Front-Center Horizontal
661.9mm
681.9mm
702.9mm
733.9mm
765.9mm
Wheelbase
1078mm
1098mm
1119mm
1150mm
1182mm
Wheelbase Max
1095mm
1115mm
1136mm
1167mm
1199mm
Fork Offset/Rake
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
509mm
509mm
509mm
509mm
509mm
Trail
112.1mm
very high
112.1mm
very high
112.1mm
very high
112.1mm
very high
112.1mm
very high
Mechanical Trail
103.5mm
103.5mm
103.5mm
103.5mm
103.5mm
Wheel Flop
39.8mm
39.8mm
39.8mm
39.8mm
39.8mm
Standover Height
707mm
723mm
762mm
799mm
835mm
Tire to Pedal Spindle
115.8mm
170 mm cranks
135.8mm
170 mm cranks
151.7mm
175 mm cranks
182.6mm
175 mm cranks
214.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
151.5mm
170 mm cranks
151.5mm
170 mm cranks
146.5mm
175 mm cranks
146.5mm
175 mm cranks
146.5mm
175 mm cranks
SLX 29 Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
Tire Width Max
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
Tire Outer Diameter
757mm
757mm
757mm
757mm
757mm
Bike Length with Tires
1835mm
1855mm
1876mm
1907mm
1939mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
750mm
750mm
750mm
800mm
800mm
Stem Length
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Published Sizing Recommendations
Height
157 cm
to168 cm
160 cm
to175 cm
173 cm
to183 cm
180 cm
to191 cm
188 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://salsacycles.com/bikes/timberjack/2019_timberjack_slx_29