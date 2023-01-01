2019 Salsa Cycles Timberjack SLX 27.5+
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 130mm fork travel, 25% sag
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
603mm
603mm
612mm
622mm
636mm
Reach
387mm
407mm
425mm
452mm
478mm
Stack to Reach Ratio
1.56:1
1.48:1
1.44:1
1.38:1
1.33:1
Seat Tube Length, C-T
355.6mm
381mm
431.8mm
482.6mm
533.4mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
570mm
592mm
612mm
642mm
672mm
Top Tube Slope
28.2deg
24.7deg
19.9deg
15.1deg
11.2deg
Head Tube Angle
67.4deg
67.4deg
67.4deg
67.4deg
67.4deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
100mm
110mm
120mm
135mm
Bottom Bracket Drop
54mm
54mm
54mm
54mm
54mm
Bottom Bracket Height
304.5mm
304.5mm
304.5mm
304.5mm
304.5mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Max
437mm
437mm
437mm
437mm
437mm
Chainstay Length Horizontal
416.5mm
416.5mm
416.5mm
416.5mm
416.5mm
Chainstay Length Horizontal Max
433.7mm
433.7mm
433.7mm
433.7mm
433.7mm
Front-Center
663.7mm
683.6mm
704.6mm
735.5mm
767.4mm
Front-Center Horizontal
661.5mm
681.5mm
702.5mm
733.5mm
765.5mm
Wheelbase
1078mm
1098mm
1119mm
1150mm
1182mm
Wheelbase Max
1095.1mm
1115.1mm
1136.1mm
1167.1mm
1199.1mm
Fork Offset/Rake
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
509mm
509mm
509mm
509mm
509mm
Trail
103.7mm
very high
103.7mm
very high
103.7mm
very high
103.7mm
very high
103.7mm
very high
Mechanical Trail
95.8mm
95.8mm
95.8mm
95.8mm
95.8mm
Wheel Flop
36.8mm
36.8mm
36.8mm
36.8mm
36.8mm
Standover Height
686mm
702mm
741mm
778mm
815mm
Tire to Pedal Spindle
135.2mm
170 mm cranks
155.1mm
170 mm cranks
171.1mm
175 mm cranks
202mm
175 mm cranks
233.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
134.5mm
170 mm cranks
134.5mm
170 mm cranks
129.5mm
175 mm cranks
129.5mm
175 mm cranks
129.5mm
175 mm cranks
SLX 27.5+ Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
Tire Width Max
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Outer Diameter
717mm
717mm
717mm
717mm
717mm
Bike Length with Tires
1795mm
1815mm
1836mm
1867mm
1899mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
750mm
750mm
750mm
800mm
800mm
Stem Length
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Published Sizing Recommendations
Height
157 cm
to168 cm
160 cm
to175 cm
173 cm
to183 cm
180 cm
to191 cm
188 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://salsacycles.com/bikes/timberjack/2019_timberjack_slx_27.5