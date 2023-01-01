2017 Salsa Cycles Timberjack 29 NX1
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 120mm fork travel, 25% sag
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
598mm
598mm
608mm
617mm
631mm
Reach
394mm
414mm
431mm
459mm
484mm
Stack to Reach Ratio
1.52:1
1.44:1
1.41:1
1.34:1
1.3:1
Seat Tube Length, C-T
355.6mm
381mm
431.8mm
482.6mm
533.4mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
570mm
590mm
610mm
640mm
670mm
Top Tube Slope
27.4deg
24deg
19.3deg
14.5deg
10.7deg
Head Tube Angle
68deg
68deg
68deg
68deg
68deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
100mm
100mm
110mm
120mm
135mm
Bottom Bracket Drop
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Bottom Bracket Height
314mm
314mm
314mm
314mm
314mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Max
437mm
437mm
437mm
437mm
437mm
Chainstay Length Horizontal
416mm
416mm
416mm
416mm
416mm
Chainstay Length Horizontal Max
433.1mm
433.1mm
433.1mm
433.1mm
433.1mm
Front-Center
669.5mm
689.5mm
710.4mm
741.3mm
772.2mm
Front-Center Horizontal
667mm
687mm
708mm
739mm
770mm
Wheelbase
1083mm
1103mm
1124mm
1155mm
1186mm
Wheelbase Max
1099mm
1119mm
1140mm
1171mm
1202mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
499mm
499mm
499mm
499mm
499mm
Trail
95.3mm
very high
95.3mm
very high
95.3mm
very high
95.3mm
very high
95.3mm
very high
Mechanical Trail
88.3mm
88.3mm
88.3mm
88.3mm
88.3mm
Wheel Flop
33.1mm
33.1mm
33.1mm
33.1mm
33.1mm
Standover Height
694mm
709mm
749mm
786mm
823mm
Tire to Pedal Spindle
127.6mm
170 mm cranks
147.5mm
170 mm cranks
168.4mm
170 mm cranks
199.3mm
170 mm cranks
230.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
144mm
170 mm cranks
144mm
170 mm cranks
144mm
170 mm cranks
144mm
170 mm cranks
144mm
170 mm cranks
29 NX1 Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Width Max
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1826.9mm
1846.9mm
1867.9mm
1898.9mm
1929.9mm
Published Sizing Recommendations
Height
157 cm
to168 cm
160 cm
to175 cm
173 cm
to183 cm
180 cm
to191 cm
188 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:Bike Counterculture Geometry Database